Um die Wette rudern in bunten Booten im Statterdorfer Mühlbach

Zu Fuß braucht man von der Autobahnbrücke bei Stattersdorf bis zum Feuerwehrhaus, den Mühlbach entlang, etwa 10 Minuten. Selbst die schnellsten Teams beim Mühlbachrafting, organisiert vom Verein zur Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Stattersdorf, brauchten jedoch länger, um den Bach diese Strecke hinunter zu paddeln.

Im Abstand von rund drei Minuten starteten die Teams in das kühle Nass. Einer Erfrischung war, aufgrund der heißen Temperaturen, wohl kaum jemand abgeneigt. Wer ins Wasser fiel, bekam diese definitiv, denn der Mühlbach hatte am Sonntag kühle 14,8 Grad.

Das Team „Kickas“ schoss zwar kein Tor, aber holte sich den Sieg. In 14 Minuten hatten sie es ins Ziel geschafft. Die „Einhornis“ brauchten nur eine Minute länger und paddelten sich auf Platz Zwei. Auf Platz Drei schafften es die wagemutigen „Mühlbach Explorers“ mit einer Zeit von 16 Minuten. So flott waren nicht alle Boote. Besonders viel Zeit, um die Fahrt zu genießen, nahmen sich „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ und legten die Strecke in 54 Minuten zurück, die „Wikinger“ in 55 Minuten.