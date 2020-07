Sepp Kaiser war der Erste, der alle 192 Länder der Erde bereist hat. Stets mit dabei auf der Weltrekord-Weltreise des Globetrotters war seine Gitarre. Sie half ihm, Anschluss zu finden, Türen zu öffnen und auch, seine zehn Reisejahre mitzufinanzieren.

Etwa als singender Weihnachtsmann in Singapur, im argentinischen Provinzfernsehen, als Straßenmusikant oder Sänger in Luxushotels, auf den Stufen der Cheops-Pyramide, bei Urwaldstämmen im tiefen Dschungel von Borneo, in der Antarktis oder auf dem Gipfel des Aconcagua in Argentinien.

Darüber erzählt der St. Pöltner Reise-Guru mit stimmungsvollen Bildern und lustigen, spannenden und berührenden Anekdoten im Open-Air-Saal des Cinema Paradiso, am Dienstag, 21. Juli um 21 Uhr. Mit dabei: Sepp Kaisers Gitarre und die Musiker von KlangKasten mit Fernweh-Texten und Liedern aus aller Welt.