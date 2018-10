100.000 Gäste besuchten im ersten Jahr des Hauses der Geschichte das Museum Niederösterreich. Im österreichweit ersten derart gestalteten Haus gab es in den vergangenen zwölf Monaten 1.400 Führungen, darunter 760 Vermittlungen für Schulen – viele aus St. Pölten. Viele Besucher aus der Landeshauptstadt nutzten bereits die Möglichkeit in ihrer Heimatstadt, aber auch viele Gäste aus dem ganzen Land informierten sich über die Geschichte Niederösterreichs.

Die starke Verknüpfung des Museums zur Landeshauptstadt zeigen unter anderem Leihgaben vom Stadtmuseum – darunter das große Gemälde „Engel über den Gefallenen“ von Ferdinand Andri in der Sonderausstellung „Die umkämpfte Republik“. Aber auch St. Pöltner Zeitzeugen waren Teil des Programms im ersten Jahr – Heidi Mondl etwa, die als langjährige Glanzstoff-Mitarbeiterin Zeugin umfassender politischer und wirtschaftlicher Veränderungen war. „Diese lebendige Art der Geschichtsvermittlung werden wir weiterführen“, betont Geschäftsführer Matthias Pacher.

In Zukunft will das Museum die Kooperation mit dem in der ehemaligen Synagoge ansässigen Institut für Jüdische Geschichte Österreichs ausbauen, zudem soll es mit Buchpräsentationen noch mehr Angebot für historisch interessierte St. Pöltner geben. Für die nächstjährige Sonderschau „Deine Jugend – Meine Jugend“ holte sich das Museumsteam Anregungen von Schülern der Mary-Ward-Schule – die jungen St. Pöltner bringen sich mit ihren Vorstellungen und Erfahrungen ein.