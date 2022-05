"Niederösterreich & Wien": Eine Schau in St. Pölten als Paartherapie

Werbung

Die Beziehung der Bundeshauptstadt und des größten Bundeslandes wird einer Aussendung zufolge aber "weit über diese 100 Jahre hinaus beleuchtet." "Niederösterreich & Wien. Szenen einer Ehe" sei sowohl eine Ausstellung für Niederösterreicher als auch für Wiener.

"Auch wenn die Trennung für Niederösterreich anfangs schwierig war, so hat sie doch langfristig dem Land genützt. Aber bis heute bleiben Wien und Niederösterreich eng verflochten. Auch das zeigen wir mit unserem Projekt", betonte Christian Rapp als wissenschaftlicher Leiter vom Haus der Geschichte in St. Pölten.

Ausgehend von wichtigen Archivalien des Österreichischen Staatsarchivs verbindet der audiogeführte Themenrundgang Objekte aus dem Haus der Geschichte und dem Haus für Natur mit eigens für die Ausstellung kreierten Stationen. Zahlreiche Zitate und Originaltöne in den dreiminütigen Audios sollen den Weg durch die Geschichte lebendig machen.

"Ein Nachbildung des Erbhuldigungszugs der niederösterreichischen Stände für Kaiser Karl VI. in Wien, das Maskenkapitell aus der Landhauskapelle in Wien als Symbol für den Protestantismus und der Schatzfund von Wiener Neustadt sind unter den ältesten Objekten", erklärt Margarethe Szeless als Kuratorin der Ausstellung. "Mit einem Becher aus dem Revolutionsjahr 1848 und einem Gemälde von der Ausrufung des Staates Deutsch-Österreich im Herbst 1918 zeigt der Rundgang, dass im Niederösterreichischen Landhaus in der Wiener Herrengasse immer wieder Geschichte geschrieben wurde."

"Ein Gemälde des niederösterreichischen Landtags, das den Wiener Bürgermeister Karl Lueger am Rednerpult zeigt, eröffnet das wechselhafte 20. Jahrhundert. Auch die NS-Zeit wird nicht ausgespart: Es geht um die Planungen zur sogenannten 'Gauhauptstadt Krems' und um die Vertreibung und Ermordung der jüdischen Bevölkerung Niederösterreichs, die davor in sogenannten Sammelwohnungen in Wien zusammengetrieben wurde", ergänzte Marion Krammer, ebenfalls Kuratorin der Schau.

"Die Ausstellung zeigt darüber hinaus, wie wichtig der Wienerwald oder der Nationalpark Donauauen für die Bevölkerung beider Bundesländer sind." Immer wieder darf geschmunzelt werden: "Es ist schon überraschend, dass ausgerechnet das Lied 'Wien, Wien, nur du allein!' von einem niederösterreichischen Landesbeamten komponiert wurde. Für den abschließenden Ausstellungsraum haben wir aktuelle Statements zu den Beziehungen zwischen Stadt und Land eingefangen", so Krammer.

https://www.museumnoe.at

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.