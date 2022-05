Szenen einer Ehe im Museum

Werbung

Am 1. Jänner 1922 trat das so genannte Trennungsgesetz in Kraft und nach Jahrhunderten der gemeinsamen Geschichte gingen Niederösterreich und Wien getrennte Wege. Der audiogeführte Themenrundgang „Niederösterreich & Wien. Szenen einer Ehe“ ist von 25. Mai 2022 bis 5. Februar 2023 im Museum Niederösterreich in St. Pölten zu sehen. Bei den insgesamt 22 Stationen werden über die eigene Museums-App oder durch das Scannen der angebrachten QR-Codes ausgewählte Momente dieses „Ehelebens“ erleb- und hörbar.

„Beziehungsstatus? Kompliziert, würde ich sagen“, schmunzelt Christian Rapp, wissenschaftlicher Leiter vom Haus der Geschichte. „Auch wenn die Trennung für Niederösterreich anfangs schwierig war, so hat sie doch langfristig dem Land genützt. Aber bis heute bleiben Wien und Niederösterreich eng verflochten. Auch das zeigen wir mit unserem Projekt“, so Christian Rapp. Szenen vor und nach der Scheidung werden also gezeigt und beide Perspektiven berücksichtigt: „Es ist sowohl eine Ausstellung für Niederösterreicher*innen als auch für Wiener*innen.“

Geschichte im Ohr

Übergreifend ist auch die Route des Audiorundgangs, so führt er nicht nur durch das Haus der Geschichte, sondern auch durch das Haus der Natur. Die jeweils rund drei Minuten langen Audiobeiträge pro Station sind wie Mini-Podcasts gestaltet und enthalten zahlreiche Zitate und Ö-Töne. Jede Station verbindet ein oder mehrere Objekte mit einer Geschichte. Ziel sei es, dass sich die Besucher über das Gehörte in die Zeit hineinversetzen können. „Eine Nachbildung des Erbhuldigungszugs der niederösterreichischen Stände für Kaiser Karl VI. in Wien, das Maskenkapitell aus der Landhauskapelle in Wien als Symbol für den Protestantismus und der Schatzfund von Wiener Neustadt sind unter den ältesten Objekten“, erklärt Margarethe Szeless, Kuratorin der Ausstellung.

Schlüsselobjekt in der Ausstellung ist das niederösterreichische Landhaus in der Herrengasse. „Mit einem Becher aus dem Revolutionsjahr 1848 und einem Gemälde von der Ausrufung des Staates Deutsch-Österreich im Herbst 1918 zeigt der Rundgang, dass im Niederösterreichischen Landhaus in der Wiener Herrengasse immer wieder Geschichte geschrieben wurde“, so Marion Krammer, ebenfalls Kuratorin der Schau.

www.museumnoe.at

