Album-Release der FH St. Pölten

Im Rahmen eines von der FH St. Pölten angebotenen Freifachs konnten Studierende selbst Lieder aufnehmen, bearbeiten und produzieren. Aus 49 Einreichungen wählte eine Jury, bestehend aus Andreas Büchele (FH-Dozent und Tonmeister), Benedikt Dengler (Externer Lektor und Musikproduzent), Heinrich Deisl (Redakteur für Ö1 und Campus & City Radio St. Pölten), Peter Hackl-Lehner (FH-Lektor und Forschungsassistent) und Robert Trömer (Digital Marketing FH St. Pölten) die zehn besten Songs aus.

„Es freut uns besonders, dass sich Studierende aus verschiedenen Fachrichtungen beteiligt haben. Neben Songs aus den Medienstudiengängen haben Studierende aus den Bereichen Informatik, Security und Soziales Tracks eingereicht “, sagt Hackl-Lehner. So ergab sich eine bunte Mischung aus Hard Rock, Elektro und Pop, interpretiert von Bands bis hin zu Solosängerinnen und -sängern. „Wir sind sehr zufrieden mit der Auswahl und begeistert von der hohen Produktionsqualität.“

Das Albumcover des FH Samplers. Foto: FH St. Pölten

Die ausgewählten Songs sind auf dem neu erschienenen Album „FHSTP-Sampler“, einer limitierte Vinyl-Auflage sowie auf allen Musikplattformen zu hören. Die Veröffentlichung eröffnet den jungen Künstlerinnen und Künstlern auch die Möglichkeit, eigene „Spotify for Artists“ bzw. „Apple Music for Artists“ Accounts anlegen zu können. „Eine Release-Nummer und die öffentliche Aufführung der produzierten Songs sind die beiden Voraussetzungen für eine AKM-Registrierung. Der Sampler bietet den Studierenden also eine tolle Möglichkeit, ihre eigene Musik einem breiteren Publikum zugänglich zu machen“, betont Juror Andreas Büchele.