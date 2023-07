Grandiose Stimmung beim Musik.STP-Festpval am Ratzersdorfer See

Vollbild

FB

Ernst Erben und Christian Weiß versorgten die Gäste mit kalten Getränken. Christina Vögerl und Ulli Binder genossen die Live-Musik. Eva Weiss, Julia, Markus, Claudia Schrb sowie Ulli Schober warteten gespannt auf "Slooga". Angela Laimer und Lisa Siebenaller machten es sich am Seeufer gemütlich. Claudia Mühlberger sowie Petra Schimak stärkten sich beim Foodtruck. Matthias, Vito und Kerstin Fuchs genossen das Strandfeeling am See. Stefan Vonwald und Romeo Braunsperger hörten "Litha" vom Seeufer aus.

1 /39