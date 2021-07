Der eine ist auf den Bühnen der Stadt und ganz Österreich mit seiner Gitarre zu Hause, hat St. Pölten auch schon in Liedern besungen. Der andere startete als Schlagzeuger bei Peter Pan, verschrieb sich dem Produzieren von Unique2 bis Roots Vibration, werkte in LA und Berlin, machte sich auch als John Webster einen Namen in der Musikbranche.

Im St. Pöltner Fitness-Studio haben sich Charly Moser und Thomas Weber dann im Herbst 2020 nach 20 Jahren wiedergesehen und ein gemeinsames musikalisches Projekt bald am Laufen. Als „Charly Mo & Tom Weber“ haben sie 19 Lieder in ein Album gepackt, nach dem Motto „Wir woin‘s no amoi wissen“.

Mit „eingängiger Popmusik“ wollen sie den Musikmarkt aufmischen. Der Bogen der kreativen Phase spannt sich darin von der Ballade zu Musik mit Einfluss von Reggae, Dance oder Rock. Dem Fußball haben sie im Album ebenso ein Lied gewidmet wie mit „Jabba Dog Sunshine“ den Hundebesitzern und ihren Vierbeinern.

Die Pressung des Albums auf CD ist in Vorbereitung. Bereits reinhören kann man in die 19 Songs von „Charly Mo & Tom Weber“ auf johnwebster.at .