Beth Hart rockt das St. Pöltner VAZ

Das VAZ in St. Pölten wurde am Sonntagabend zu einem Mekka für Rockfans. Rocksängerin Beth Hart war zu Gast in der Landeshauptstadt und heizte dem Publikum von Anfang an so richtig ein. Nachdem Hart beim ersten Song durch die gesamte Halle marschierte und so jeder einen tollen Blick auf die 51-jährige Amerikanerin haben konnte, folgte danach ein Rockkonzert der Extraklasse. Gemeinsam mit Jon Nichols (Gitarre), Tom Lilly (Bass) und Bill Ransom (Schlagzeug) folgte ein Rock-Hit auf den nächsten.

Wer noch nicht wusste zu was Beth Hart und vor allem ihre Stimme in der Lage ist, wusste es spätestens nach den ersten paar Nummern. So wurde Beth unter anderem schon für einen Grammy nominiert und hat weltweit ausverkaufte Tourneen absolviert, darunter Auftritte an historischen Orten wie dem Ryman Auditorium in Nashville, der Royal Albert Hall in London und dem Ziggo Dome in Amsterdam.

Nach rund der Hälfte des Konzerts wurde die Stimmung dann etwas ruhiger und Hart sang einige Lieder solo, bei denen sie sich nur selbst am Klavier begleitete und sorgte so auch für ein emotional aufgeladenes VAZ in dem sie in ihren Songs über private Themen wie zum Beispiel das einst schwierige Verhältnis zu ihrer Mutter sprach.

Bevor die in Los Angeles geborene Sängerin das Konzert allerdings beendete, ging es nochmal so richtig ab. Gemeinsam mit ihre Bandkollegen wurde in St. Pölten zum Schluss noch einmal so richtig gerockt bis es das Publikum nicht mehr auf den Sitzen hielt und der ganze Saal stand, wobei einige bis direkt vor die Bühne liefen. Bei der Zugabe mit dem Lied „Whole Lotta Love“ von Led Zeppelin zeigte Hart ihr ganzes Können mit ihre unglaublichen Stimme und sang das Lied ganz in der Manier von Rockikone Robert Plant.