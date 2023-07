Bluesfestival feiert Jubiläum am Ratzersdorfer See

Was vor 20 Jahren als kleines musikalisches Stelldichein im St. Pöltner Hammerpark anfing, zählt nun zu einem der renommiertesten Bluesfestivals Österreichs. „Damals hätten wir nicht gedacht, dass das ganze einmal so groß wird“, berichtet Erik Trauner von der Mojo Blues Band. Rund 1.000 Gäste kommen mittlerweile jedes Jahr nach St. Pölten. Dabei lockt das „Summer Blues Festival“ auch immer mehr Menschen aus dem Ausland an.

Blues, Boogie-Woogie und Rock ‘n Roll: Beim St. Pöltner Bluesfestival war auch dieses Jahr wieder für jeden etwas dabei. Den Anfang machte dabei Bonaventura Amman, die auf dem Klavier mit schwungvollem Boogie-Woogie das Publikum begrüßte und so auch die ersten Tänzer auf die Tanzfläche lockte. Ab der zweiten Musikgruppe kamen dann auch alle Fans des klassischen Blues voll auf ihre Kosten. Aus der Matchbox Bluesband bekannt, formierten Klaus "Mojo" Kilian und Bernd Simon das Duo „Down Home Percolators“ als Acoustic Blues Showcase und holen sich immer wieder Gastmusiker mit an Bord, um ihren erdigen Down Home Blues und traditionellen Chicago Blues zu zelebrieren. Diesmal unterstützen sie Peter Müller und Dani Gugolz in der Rhythmussection und sorgten so für den nötigen Punch.

Gegen halb neun folgte dann der große Lokalmatador Mika Stokkinen mit Band. Spätestens hier hielt es viele Gäste nicht mehr auf ihren Plätzen und immer mehr strömten zu den Bluesrhythmen auf die Tanzfläche. „Das Schwierige bei solchen Auftritten ist nur, dass es rund 100 Lieder gibt, die wir gerne spielen würden und daraus eine Setlist mit 14 bis 15 zusammenstellen müssen“, scherzte Stokkinen auf der Bühne. Zum Abschluss folgte wie jedes Jahr der Gastgeber: Die Mojo Blues Band. Die Musikgruppe rund um Erik Trauner hatte vor 20 Jahren das Festival ins Leben gerufen und sorgte auch am Samstagabend wieder für richtig gute Stimmung. So bekam das Publikum als Abschluss nochmal die volle Ladung Bluesrock direkt aus St. Pölten serviert.