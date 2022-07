Bluesfestival rockt den Ratzersdorfer See

Werbung

Blues, Boogie-Woogie und Rock ‘n Roll: Beim St. Pöltner Bluesfestival war dieses Jahr für jeden etwas dabei. Den Anfang machten dabei „The Hoodoo Men“, welche gemeinsam mit Sängerin „Lareeze“ gemütlichen 50er Jahre Blues in die Landeshauptstadt brachten. Schon hier waren die Gäste so begeistert, dass bereits die erste Band des Abends nicht ohne Zugabe gehen durften. Nach dem noch etwas ruhigeren und Start brachte Mika Stokkinen dann richtig Feuer auf die Bühne. Mit ihren E-Gitarren und schwungvollen Bluesrhythmen brachten Stokkinens „Riding Dudes“ immer mehr Leute dazu, sich vor der Bühne beim Tanzen auszutoben. „Vor dem Auftritt war ich sogar etwas nervös aber es hat extrem viel Spaß gemacht“, sagte Stokkinen, welcher auch als Moderator durch den Abend führte.

Nach Stokkinen war die Messlatte hoch, aber „DOUGLAS LINTON & THE PLAN BS“ wussten das Publikum mit ihren karibisch angehauchten Rhythmen zu überzeugen. Den Abschluss machte dann, wie jedes Jahr die einheimische Mojo Blues Band mit welcher das Publikum noch bis in die späten Abendstunden feierte. Auch hier hielt es viele nicht mehr am Sitzplatz und die Wiese am See wurde zur Tanzfläche. „Dass wir im kommenden Jahr 20 Jahre Blues in der Landeshauptstadt feiern werden, ist ein deutliches Zeichen dafür, wie sehr sich die Landeshauptstadt auch in der Musikszene einen Namen gemacht hat“, weiß auch Bürgermeister Matthias Stadler das Festival zu schätzen. Für das 20-jährige Jubiläum hatte auch Moderator Stokkinen einen Wunsch an das Publikum: „Schauen wir, dass wir nächstes Jahr zum Jubiläum so viele sind, dass keiner mehr Platz hat am Gelände, weil es einfach so leiwand ist.“

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.