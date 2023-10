Mit einem „Big Bang“ geht „Jeunesse“ in St. Pölten in die vierte Runde

Erstmals holt das Festspielhaus gemeinsam mit der Stadt St. Pölten die belgische Zonzo Compagnie am 6. April 2024 in die Landeshauptstadt. Das „Big Bang“-Festival soll nämlich Kinder und ihre Familien für einen Tag in ein rhythmisches Musiklabyrinth entführen. Cinello, Konzerte sowie das Bilderbuchkino werden in bekannter Weise im Cinema Paradiso, im Hippolyt-Haus sowie in der Bühne im Hof stattfinden. In die „Jeunesse“-Saison gestartet wird mit „Mit Baby ins Konzert“ am Donnerstag, dem 19. Oktober, um 9.30 Uhr im Cinema Paradiso.

„Wir freuen uns, dass dieses innovative Festivalformat erstmals in Österreich Halt macht“, erzählt Constanze Eiselt, Musikkuratorin des Festspielhauses. Mit „Big Bang“ begeistert die belgische Zonzo Compagnie seit Jahren Kinder von Island über Portugal bis nach Kanada – und so auch in St. Pölten. Interaktive Performances mit Musik-, Tanz-, Jonglage- und Percussioneinlagen sowie abwechslungsreiche Konzerte zählen zu den Programmpunkten. Diverse Klanginstallationen bieten Kindern ab fünf Jahren die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden.

„Ob herumwuselnde Roboterlautsprecher, musikalische Akrobatik oder ein Trampolin, das beim Hüpfen Töne erzeugt – dieser Tag steckt voller Überraschungen“, verspricht Eiselt. Die Kleinsten können dabei die geheimnisvollen Orte wie den Orchestergraben erkunden. „Uns geht es darum, ein junges Publikum für Musik zu begeistern – durch Ausprobieren, Interagieren und Staunen“, so die Intention der Musikkuratorin.

Den heurigen Auftakt von „Jeunesse“ macht das Tocuyito Trio unter dem Motto „Mit Baby ins Konzert“ am Donnerstag, 19. Oktober, um 9.30 Uhr im Cinema Paradiso.