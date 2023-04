Konzert zwischen Leben und Tod

Unter dem Motto „Musik, Wort, Kunst“ bietet die evangelische Kirche St. Pölten dieses Jahr viele Konzerte und Aufführungen in einem speziellen Rahmen. Vor den Konzerten gibt es immer einen 30-minütigen Vortrag, welcher die Veranstaltung in den richtigen Kontext stellen und so, das musikalische Erlebnis erweitern soll. „Unsere kleine, feine und akustisch hervorragende Kirche samt Pfarrzentrum in der Mitte von St. Pölten steht dabei einen breiten Publikum offen“, erklärt Künstler und Organist Markus Hufnagl.

Mit dem Osterkonzert „lux aeterna“ lieferte Hufnagl so gemeinsam mit dem Ensemble 15.21 am Samstag ein Konzert mit ganz speziellem Kontext. „Die Stücke zeigen die Verbindung zwischen Leben und Tod, zwischen dem Endlichen und dem ewigen Leben“, erklärt Hufnagl die Auswahl der Stücke. Diese Zusammenhänge vermittelte das Ensemble 15.21 musikalisch in jeder Hinsicht. Mit teils fröhlichen Stücken und Hoher Stimmlage sangen die Musiker so zum Beispiel über das ewige Leben, aber auch traurige Stücke, welche sich mit dem Tod an sich befassen waren Teil des Programms.

