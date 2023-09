Englische Barockmusik verzauberte das Publikum in St. Pölten

Die Musikveranstaltung „Musik, Wort, Kunst“ feierte in der evangelischen Kirche St. Pölten ihr Comeback aus der Sommerpause. Diesmal gab es ein Konzert unter einem ganz speziellen Motto: Alle aufgeführten Stücke wurden in England komponiert. „In England ist alles anders. Es gehen Schlösser in die andere Richtung, man fährt auf der anderen Straßenseite und man merkt auch bei der Musik klare Unterschiede“, berichtet Organisator Marcus Hufnagl. Vor allem die Melodien seien bei der englischen Musik der Barockzeit viel gewagter als die von mitteleuropäischen Kompositionen.

Neben den englischen Stücken ging es auch bei der Besetzung der Musiker international zu. So ist Violinist Christophe Mourault einen Tag zuvor aus Paris angereist und Sobin Jo (Cembalo) reist am Montag bereits wieder in ihr Geburtsland Südkorea weiter. Generell war das Konzert eine schöne Mischung aus barocker Musik gespielt von Blockflöte, Violine, Cembalo und Cello.

Das nächste Konzert in der evangelischen Kirche findet am 20. Oktober statt. Hier wird das Orgelwerk Bachs gespielt. Bereits zuvor findet am 23. September eine Vernissage und Ausstellung statt und am 13. Oktober gibt es einen Vortrag von Franz Moser.