St. Pöltner Mut-Mach-Chor wird ein Jahr

Vor einem Jahr erfüllte sich Musikpädagogin und Gesangscoach Zofia Tothova einen Traum: Sie gründete den Mut-Mach-Chor, der sich jeden zweiten Mittwoch um 18 Uhr in der Lernwerkstatt Pottenbrunn zum gemeinsamen Singen trifft.

Derzeit sind es etwa 30 Mitglieder und es gebe immer wieder Anfragen von Interessenten, die schnuppern möchten. „ Es ist erfreulich zu sehen, dass das Interesse am Singen nach wie vor groß ist“, sagt die Chorleiterin. Beim Mut-Mach-Chor sind alle willkommen, auch jene ohne musikalische Vorkenntnisse. „Menschen mit Stimmsicherheit können anderen Mut machen, während wir jenen, die sich noch unsicher fühlen, die Chance geben, ihre Stimme zu finden und sie zu entfalten“, erklärt Tothova das Konzept. Auch ein Vorsingen ist nicht nötig, so soll das gemeinsame Singen ohne Bewertung und Leistungsdruck erfolgen. Dabei legt man Wert auf Spaß und Abwechslung. Gesungen werden Stücke aus der Chorliteratur, von Gospels und Kanons über spirituelle Lieder bis hin zur Klassik. „Dadurch probieren wir verschiedene Gesangstechniken aus und es wird nie langweilig“, sagt Tothova. Begleitet wird der Chor am Klavier von Martin Wöber.

Bei Konzerten will die Chorleiterin die Lücke zwischen Publikum und Bühne schließen. „Bei den Auftritten ist das Publikum Teil der Darbietung und singt gemeinsam mit uns. Die Chormitglieder wandern von der Bühne zum Publikum und ein ganzer Song wird vor Ort mit dem Publikum einstudiert“, beschreibt Tothova das Konzept ihrer Mitsingkonzerte. Eine Möglichkeit, das zu erleben, gibt es bei der „Langen Nacht der Kirchen“ am Freitag, 2. Juni, in Ober-Grafendorf. Von 18.30 bis 19.15 Uhr gibt es die Möglichkeit zum Zuhören, aber auch zum Mitsingen.

