Kick-off für letztes „Jazz im Hof“ unter Berchotteau in St. Pölten

„Jazz im Hof“ geht heuer wieder an drei Abenden im Innenhof des Stadtmuseums über die Bühne. Insgesamt sechs internationale sowie nationale Acts lassen die Landeshauptstadt in jazzigen Tönen erklingen. An allen drei Veranstaltungstagen starten die Konzerte jeweils um 19.30 Uhr.

Den Festauftakt machte das „Jelena Popržan“-Quartett am Donnerstag. Die Viola-Spielerin und Sängerin gab bereits im Rahmen der Programmpräsentation im März Einblicke in ihr Können. Ebenfalls am Donnerstag spielten Gina Schwarz & Multiphonics 8 das Programm „Way to Blue“ – eine Hommage an den britischen Folksänger und Gitarristen Nick Drake.

Am Freitag, 25. August, präsentiert Yaron Herman sein Solo-Pianokonzert. Erst mit 16 Jahren begann der Musiker mit dem Klavierspielen. Heute beeindruckt er mit seinen Künsten das Publikum weltweit. Sein neues Soloprogramm bietet zum ersten Mal ein vollständig improvisiertes Gesamtwerk. Beim zweiten Konzert am selben Abend ist das Tuba-Trio zu hören. Anne Paceo am Schlagzeug sowie Florian Weber am Piano begleiten Tubaspieler Michel Godard. Piano- sowie Perkussion-Klänge angeführt von einer „groovigen“ Tuba werden das Publikum verzaubern.

Den Abschluss am Samstag, 26. August, machen heimische Jazz-Stars. Das Quartett „Alpha Trianguli“ befasst sich in dem Programm „180 seconds to a new world“ mit der Schönheit des Universums. Posaunist Alois Eberl ist nämlich Astronomie-Fan. „Heat“ präsentiert die achtköpfige Jazz-Gruppe „Shake Stew“. „Keine Musik, sondern Dynamit“ gibt es von zwei Schlagzeugen, zwei Bässen, zwei Saxofonen und einer Trompete zu hören.

Es ist das letzte Festival unter der künstlerischen Leiterin Caroline Berchotteau. Sie wechselt ab September in die Sargfabrik Wien. „Ich blicke auf viele schöne Jahre zurück und freue mich zu sehen, wie sehr sich das 'Jazz im Hof'-Festival St. Pölten, seitdem ich es vor 14 Jahren gegründet habe, entwickelt hat“, meinte sie in einer Aussendung vor Beginn des Festivals. „Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass das 'Jazz im Hof'- Festival St. Pölten eine Strahlkraft entwickelt hat, die ein Publikum aller Altersgruppen begeistert und weit über die Landesgrenzen hinaus wirkt.“ Sie erhofft sich zum Abschied, dass die Erfolgsgeschichte des Festivals fortgeschrieben wird.

Die neue Website www.jazzimhofstpoelten.com bietet einen Überblick und Hintergrundinfos zu den Konzerten und den Künstlern.