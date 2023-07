Mitsingen beim POP up CHOR am St. Pöltner Domplatz

Jeden letzten Samstag im Monat, von Juli bis Oktober, haben Singbegeisterte die Chance, bei einer spontanen Chor Performance am St. Pöltner Domplatz dabei zu sein. Gestartet hat das Projekt Sängerin und Vocal Coach Eva Wannerer.

Die frühere Sozialpädagogin und selbstständige Stimmtrainerin möchte in erster Linie die Menschen durch diese musikalische Aktion zusammenbringen. Dass sie dieses Format extra an den „Markt-Tagen“ platziert hat, kommt nicht von ungefähr. „Nahversorgung und Kultur gehören eigentlich zusammen. Der persönliche Austausch mit den Standlern oder das gesellige Beisammensein, ergänzt durch den Genuss regionaler Schmankerl, ist für viele ein wöchentliches Highlight“, ist sich Wannerer sicher, die selbst leidenschaftliche Marktbesucherin ist. So gesehen soll der POP up CHOR auch neues Publikum in die Innenstadt locken, den Domplatz beleben und einen Dialog untereinander ermöglichen.

Es geht ihr dabei auch darum Talente sichtbar zu machen, die bisher womöglich im Verborgenen geblieben sind und allen Mitsingenden eine Bühne zu geben. Ziel ist es, sich als aktiver Teil einer Gruppe zu erleben, der zwar begleitet aber dennoch aus eigener Kraft in Erscheinung tritt.

Mitmachchor für jedermann

Das Prinzip ist einfach: Mitsingen kann jeder. Es gibt keine Anforderungen oder Alterseinschränkungen, Vorkenntnisse braucht man ebenso nicht - es geht vielmehr um das gemeinsame Miteinander. Der aktuelle Song inklusive Text wird immer Anfang des Monats auf Eva Wannerers Website veröffentlicht. Dabei achtet die Musikerin darauf, dass die Lieder Gemeinschaft und ein positives Lebensgefühl thematisieren. Aber auch kritische Themen dürfen den Weg an die Öffentlichkeit finden. Außerdem handelt es sich größtenteils um bekannte Songs aus dem Popularmusik Bereich. Für das Einstudieren sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zuhause selbst verantwortlich, es gibt also keinen vorgegebenen Probenaufwand und somit keine Verpflichtungen.

Am Tag der Performance, dem letzten Samstag im Monat, treffen sich alle, die mitmachen wollen um 11 Uhr beim Wochenmarkt am Domplatz. In Seh- und Hörweite der Projektleiterin können sich alle Sängerinnen und Sänger ihren individuellen Platz suchen. Sobald der erste Ton erklingt, erwacht der POP up CHOR zum Leben und es entsteht ein riesiger Klangkörper. Die noch unbekannten Stimmen der Teilnehmenden „poppen“ nun an den unterschiedlichsten Stellen des Domplatzes auf und ergänzen sich zu einem großen klingenden Ganzen. Lampenfieber oder Adrenalinkick sind also, je nach persönlicher Konstitution, garantiert.

„Der Überraschungseffekt, wer nun tatsächlich aller am Gelingen der gemeinsamen Sache beteiligt ist, mag wohl für noch mehr Nervenkitzel sorgen, aber im Endeffekt geht es um das Gemeinschaftsgefühl und die Möglichkeit innerhalb weniger Minuten über die Musik Gleichgesinnte kennenzulernen, vielleicht anschließend ins Gespräch zu kommen und mit einem glücklichen Gefühl nach Hause zu gehen bzw. im besten Fall beim nächsten Mal wiederzukommen“, so die Initiatorin Eva Wannerer.

Für all jene, die vorab noch ein bisschen Sicherheit benötigen, gibt es am selben Tag um 10 Uhr ein gemeinsames Warm-up in den Räumen der Firma supertisch Krumböck (Domplatz 6). Die Teilnahme am Projekt ist kostenlos.

Nach der Chordarbietung gibt es noch die Möglichkeit für individuelle Auftritte. Hierfür einfach zu Beginn des Monats bei Eva Wannerer melden. Wer also nun seine Chance wittert oder Lust aufs Mitmachen bekommen hat, findet auf der Homepage von Eva Wannerer mehr Informationen.

Die kommenden Performances: