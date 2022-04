Im Sommer wird's musikalisch in St. Pölten

Werbung

Der Sommer steht vor der Tür und damit auch wieder ein buntes Festivalprogramm. „Wir wollen uns als Kunst- und Kulturhauptstadt positionieren. Neben internationalen Größen setzen wir in St. Pölten besonders auf hochwertige Formate mit regionalem Background“, betont Bürgermeister Matthias Stadler.

Start in den Festivalreigen mit dem Barockfestival

Mit dem Barockfestival startet am 11. Juni die Saison. „Unter dem Titel ,In Music We Trust‘ wollen wir zeigen, wie relevant Musik für die Gesellschaft ist, denn sie fördert die Kommunikation, kann Brücken bauen und hoffentlich auch Frieden zwischen den Menschen fördern“, betont die „Seele des Barockfestivals“ Caroline Berchotteau.

Heuer werde das Festival so international und divers wie nie zuvor. Zum Eröffnung des Festivals gibt es eine Österreich-Premiere: Am 11. Juni kommt die deutsche Gambistin Marthe Perl mit "Violette de Nuit".

Foto: Nadja Straubinger

Berchotteau freut sich besonders, dass sie Lautenist Thomas Dunford als Artist in Residence gewinnen konnte. Er wurde vom BBC Music Magazine zum "Eric Clapton der Laute gekürt".

Besonderes Highlight wird auch die Österreich-Premiere der Vogelstimmenkünstler Jean Boucault und Johnny Rass sein. Sie zählen weltweit zu den größten Vogelgesangimitatoren, ihr Repertoire von mehr als 5.000 Vogelstimmen.

Außerdem wird es ein Mitarbeiterkonzert geben und die Möglichkeit für Schulklassen zu offenen Proben zu kommen.

Musik.Stp holt Lukascher als Hauptact

Am 29. Juli geht das Musik.Stp-Festival nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr in die zweite Runde. "Wir waren im Vorjahr schon überwältigt vom großen Interesse an den aus St. Pölten stammenden Acts, umso mehr freuen wir uns auf einen großartigen Festivalabend dieses Jahr", zeigen sich Initiator Alfred Kellner sowie Organisator Wolfgang Matzl motiviert.

Dieses Jahr konnte Lukascher als Hauptact gewonnen werden. "Er ist ein großer Player in der Festivalszene", sagt Matzl. Mit dabei sind außerdem Dossa & Locuzzed, Malvin, Liv & Nixisfix, Olivia Goga, The Zsa Zsa Gabor's und die Spritzweinmafia.

Auf Music.Stp folgt das 19. Bluesfestival am Ratzersdorfer See

Am Tag darauf, 30. Juli, geht das Bluesfestival über die Bühne. Wieder zum angestammten Zeitpunkt, nachdem es die letzten beiden Jahre durch die Pandemie etwas später stattfinden musste.

Bei der 19. Auflage wird es ein Line-up rund um die Mojo Blues Band von Mitorganisator Charlie Furthner geben. Ebenfalls auf der Bühne stehen werden The Hoodoo Men feat. Lareeze, die Mika Stokkinen Band und Douglas Linton & The Plan Bs.

„Dass sich das Festival auch international einen Namen gemacht hat, zeigen die vielen Gäste aus dem Ausland, die für einen Tag zu uns kommen“, weiß Organisator Dietmar Zeiss.

Abschluss der Saison mit Jazz im Hof und einer Uraufführung

Den Abschluss des städtischen Festivalreigens machen drei Tage Jazz im Hof von 18. bis 20. August. Die Eröffnung spielen zwei Ausnahmekönner des jungen europäischen Jazz: die Französin Camille Bertault und der Österreicher David Helbock. Die erste gemeinsame CD ist gerade erschienen.

Das zweite Konzert am Eröffnungsabend bringt tschechischen Jazz nach St. Pölten. Tomas Liskas sorgt für reife, originäre Musik und verbindet Elemente aus Modern Jazz und Kammermusik mit Anklängen an Flamenco und mediterranen Musikstilen", freut sich Organisatorin Caroline Berchotteau.

Am Freitag, 19. August, erwartet das geneigte Publikum eine Uraufführung von Renaud Garcia-Fons mit seinem Quartett "La Luna de Seda". "Das Programm wird extra für Jazz im Hof entwickelt und ist erstmals live auf der Bühne zu hören", weiß Berchotteau.

Am Samstag, 20. August, geben sich dann Jazz und Volksmusik die Hand, wenn Akkordeon und Saxophon aufeinander treffen.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.