Musikalischer Herbst startet in Böheimkirchen

Mit einem umfangreichen Gruppenangebot startet die Regionalmusikschule in den Herbst. Für die Kleinen gibt es einen Musikgarten in Böheimkirchen, die Musikdetektive in Kirchstetten sowie eine musikalische Früherziehung in Böheimkirchen und Kasten. Sie bietet für Kinder im Vorschulalter eine altersgemäße Möglichkeit, den aktiven Umgang mit Musik zu lernen. „Es wird gesungen und musiziert, die Kinder lernen Instrumente kennen, setzen Musik in Bewegung und Tanz um und machen Erfahrungen mit der Musiklehre“, so Schulleiter Matthias Schwetz.

Wer sich gerne bewegt, ist bei kreativem Kindertanz (4 bis 5 Jahre), Ballett (ab 6 Jahren) oder Jazz Dance und Video Dance (4 bis 12 Jahre) gut aufgehoben. Neu im Programm sind „Tanz-Musiktheater für alle Sinne“ (ab 4 Jahren) und "Musical on Stage!" (ab 12 Jahren).

Breites Feld für Chorsänger

Bei den „Chorhasen“ begeben sich Kinder der 1. und 2. Klasse Volksschule auf eine Entdeckungsreise nach der eigenen Stimme und sammeln erste Eindrücke mit gemeinsamem Singen. „Die Fridolinos sind Kids ab der 3. Klasse, die sich mit mehrstimmigem oder solistischem Singen vertraut machen wollen“, skizziert Schwetz das Chorangebot für Kinder. Der von Aleksandar Jovanovic geleitete Jugendchor möchte speziell die „Schulwechsler“ von der Volksschule in die Mittelschule zum Weitersingen animieren.

Erwachsene Sangesfreudige können beim 1995 gegründeten Chor „Temperamente“ jeden Dienstag gemeinsam mit Chorleiter Jorge Nazrala-Favier ihre Stimme ertönen lassen. Gesungen wird alles von "klassisch" bis "Pop" oder von "Altem" bis "Modernem".