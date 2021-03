Ylvi Pumhössel spielt ein exklusives Instrument, das Fagott. Bei einer Instrumentenvorstellung im Rahmen der musikalischen Früherziehung durfte sie es vor vier Jahren ausprobieren und war sofort begeistert von dem weichen, sonoren Klang. Bereits im darauffolgenden Herbst, als sie in die Volksschule kam, begann sie auch mit dem Fagottunterricht bei ihrem Lehrer Robert Brunnlechner an der Musik- und Kunstschule St. Pölten.

Anfangs bekam sie ein kleines, kindgerechtes „Fagottino“, mit zehn Jahren ist sie dem Anfängerinstrument mittlerweile entwachsen und spielt auf einem vollwertigen Profiinstrument. Trotz ihrer Jugend kann sie bereits beachtliche Erfolge vorweisen: Sie war bislang dreimal bei Wettbewerben und hat jedes Mal die Bestnote „1. Preis mit Auszeichnung“ erzielt, so auch beim NÖ Landeswettbewerb Prima la Musica. Was ihr besonders am Fagottspiel gefällt? „Man kann viele verschiedene Musikrichtungen spielen, von Barock bis Moderne, und den großen Tonumfang des Fagotts, vor allem die tiefen Töne, mag ich“, so das junge Talent.