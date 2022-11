Swing in the City: Erfolgreiche St. Pöltner Band-Geschichten

Wolfgang Matzl, Leiter des frei:raum, muss es wissen, hat er doch 2014 mit der multimedialen Großausstellung „Vom Fünf-Uhr-Tee zum Frequency“ den eindrucksvollen Beweis geliefert.

Organisiert und gestaltet hat er diesen Überblick über 60 Jahre St. Pöltner Bandgeschichte gemeinsam mit Edwin „Didi“ Prochaska, einem der besten Kenner der Szene, selbst all die Jahre als Musiker, Manager, Veranstalter, Unterstützer und Kritiker aktiv.

So richtig begonnen hat es in den 60er-Jahren, die „Swing Boys“ eroberten die Ballsäle. Zu den „Fünf-Uhr-Tees“ – zuerst im Parkkino, später in den Stadtsälen – strömten Massen, im Kolpinghaus hatte der Coke-Club eine Zeit lang regen Zulauf.

Im Umfeld der Stadt, etwa in Böheimkirchen, sorgten „The Top Secret“ für Beach-Boys-Sound. Bandleader war übrigens Viktor Mayerhofer, später Musikschuldirektor, den Rhythmus lieferte Manfred Deix am Schlagzeug. „The Lost Generation“, „The Gents“ und andere reüssierten in nationalen Bandwettbewerben.

Rasante Entwicklung ab den 80er-Jahren

Auch wenn in St. Pölten keine 68er-Jugendrevolte losgebrochen ist, so etwas wie eine Jugendkultur und Musikszene begann sich in der Stadt zu formieren. In den 70ern brachten „The EXP“ und die Gruppe „Iviron“ rund um Ausnahmemusiker Helmut Scherner neue Töne in die Stadt. „The New Malformation“ mit Frontmann Albin Wegerbauer wurden mit Rock, Austropop und einem professionellen Management zu einer der erfolgreichsten Bands des Landes.

Geradezu rasant verlief die Entwicklung ab den 80er-Jahren: „Peter Pan“, „Espresso“, „Paul Coxx“ waren fast gleichzeitig in den Top Ten der Ö3-Charts! Familiäre Einflüsse waren für manche prägend, trotz Rivalität gab es gegenseitige Unterstützung. Mitglieder verschiedener Bands standen in gemeinsamen Projekten wie „De Icco & the Stoolgang“ oder „Ugly Fritz“ auf der Bühne.

In den 90ern kam die Zeit von Punk und Grunge, die Szene wurde immer bunter und vielfältiger, zum Teil aber auch kurzlebiger. Um die Jahrtausendwende schafften so unterschiedliche Bands wie die Punkrocker „Skeptic Eleptic“ mit Sänger Dorian Stone sowie „Bauchklang“, entstanden als „Vocal Groove Project“ aus einer Schul-Musicalproduktion des BORG, den internationalen Durchbruch. „House of Riddim“, Meister des Roots-Reggae, wurden 2009 für den FM4-Award nominiert, „Camo & Krooked“ sind als Produzenten von Techno und elektronischer Musik erfolgreich.

Eine völlig neue Ära begann 2006, als René Voak die Stadt als Standort internationaler Großfestivals etablierte, zuerst mit dem NUKE- und Lovely-Days-Festival, dann folgte Beatpatrol und seit 2009 bietet das FM4-Frequency den Besuchern die breite Palette aktueller musikalischer Strömungen.

