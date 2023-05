Muttertag in St. Pölten: „Es ist jeder Tag ein bisschen Muttertag“

Kinder basteln, zeichnen und malen in Kindergarten und Schule schöne Geschenke, sie lernen Gedichte auswendig, die Erwachsenen besorgen Blumen und Pralinen – am Muttertag stehen die Mütter im Mittelpunkt.

Sie übernehmen heute noch einen Großteil der Betreuungsarbeit. Zwei Drittel der zuvor beschäftigten Frauen sind zwei Jahre nach der Geburt wieder erwerbstätig, das zeigen die Zahlen des Wiedereinstiegsmonitorings. Nur knapp ein Fünftel ist bereits nach einem Jahr wieder berufstätig. „Neben den Branchen beeinflusst auch der Bildungsstand den Wiedereinstieg positiv“, erläutert Birgit Schön, Leiterin der Abteilung Frauenpolitik der Arbeiterkammer NÖ.

„Für uns ist jeder Tag ein bisschen Muttertag, an dem wir die im Frauenhaus lebenden Mütter tatkräftig unterstützen“, sagt Frauenhaus-Leiterin Olinda Albertoni. Viele der Bewohnerinnen seien ungewollt zu Alleinerzieherinnen geworden. „Sie müssen 24 Stunden Verantwortung für die Kinder übernehmen, weil sie sich von einem Mann trennen mussten, der nicht gelernt hat, mit Frustration und Wut umzugehen, und auch nicht bereit ist, an seinem Gewaltproblem zu arbeiten“, schildert Albertoni. Die Kinder im Frauenhaus feiern mit ihren Müttern, gemeinsame Aktivitäten gebe es allerdings nicht, weil einige der Frauen keine Kinder haben wollten, konnten oder durften.

Jedes Jahr appelliert die Organisation zudem am Equal Pay Day und dem Equal Pension Day an die Politik und die Gesellschaft, die großteils unbezahlte Arbeit von Frauen – im Speziellen von Müttern – zu würdigen und zu bezahlen. „Muttertag mit einem gemeinsamen Frühstück“Es ist auch einiges, was vier Generationen von Frauen im Betrieb der Familien Aigelsreiter leisten. Der wird vielseitig bewirtschaftet, hört man von den beiden Schwiegertöchtern mit Namen Maria, die eine 62 Jahre, die andere 35 Jahre. Die 88-jährige Urli namens Christine pflichtet so manchem bei.

Die Urli kommt aus Wilhelmsburg, ist eine geborene Gram, heiratete auf den Hof ein. So manches hilft sie beim Kochen für das tägliche gemeinsame Mittagessen an sechs Tagen noch mit, wenn sie es sitzend machen kann. Köchin ist diejenige, die gerade Zeit dafür hat.

Die jüngere Maria kommt von einem Hof aus Kirchberg, die andere aus Schwarzenbach an der Gölsen. Die Männer heißen Johann und zweimal Johannes, wobei der Jüngste mit dem Namen elf Jahre ist, gerne Rad und Gokart fährt, Bruder Julian ist sieben und verbringt am liebsten seine Zeit mit den Hühnern. Und die kleine Emelie, fünf Jahre alt, streichelt am liebsten die Kätzchen.

Der Hof hat eine Bio-Milchviehhaltung, außerdem werden Grünland, Äcker und Wald bewirtschaftet. Die Urli hatte vier Kinder, je zwei Buben und Mädchen, heiratete auf den Hof von Pointner sozusagen ein. „Am Muttertag habe ich natürlich selbst gekocht“, erinnert sie sich an frühere Muttertage.

Die andere Schwiegertochter Maria hat zwei Mädchen und einen Buben: „Blumen gab's immer von den Kindern, selbst gepflückt von der Wiese oder vom Garten“, erzählt sie. Da kommt gerade Emelie mit einem Strauß mit Flieder und Schneeball vom Garten und reicht ihn strahlend ihrer Mama, Maria, der zweiten.

Die meint: „Muttertag sollte eigentlich das ganze Jahr über sein.“ Und erzählt weiter: „Wenn keine Arbeit anfällt, die dringend gemacht werden muss, genießen wir ein gemeinsames Frühstück am Muttertag und dann kann es auch einen Ausflug miteinander geben.“

„Manchmal machen wir auch eine kurze Rast im Liegestuhl auf der Wiese mit Blick auf die Weite und ins Grüne“, so die andere Maria.

Stolz auf Leistung sein

