Ein St. Pöltner Original nimmt den Hut

Seit 37 Jahren ist Dietmar Sierlinger mit Mithras Reisen für viele Menschen Ansprechpartner, wenn es um den wohlverdienten Urlaub geht. Mit Ende März schließt das Reisebüro seine Pforten. Er wird 65 und möchte ein bisschen kürzertreten. „Bis Jahresende werde ich mich mit einem Büro bei einem Freund einmieten. Denn die bereits gebuchten Reisen werde ich weiter betreuen“, versichert Sierlinger. Für diese Mentalität und Zuverlässigkeit schätzten ihn viele seiner Kunden.

Viele Jahre arbeitet Sierlinger sieben Tage in der Woche, denn Probleme treten bei Reisen schließlich auch am Wochenende auf. Das will er künftig nicht mehr, schließt aber nicht aus, dass er sich weiter im Reisebereich beschäftigen will. „Wenn sich nichts ergibt, wird mir sicher was einfallen. Ich habe ja auch eine Frau, zwei Vögel und ein Fahrrad“, lacht das bekannte Original.

Einen Scherz hat „Sierli“, wie er genannt wird, immer auf den Lippen. Und sorgte in der Stadt auch für so manche Schlagzeile. So ließ er beim Hauptstadtfest 1986 Gleise von der Klostergasse in die Kremser Gasse verlegen. „Die Dampflok ist hin- und hergefahren und hat die Luft verpestet“, sagt Sierlinger. Für den Faschingsdienstag ließ er sich Schnee aus Lilienfeld kommen und spurte eine Langlaufloipe in der Kremser Gasse. Bei allem Spaß fehlte auch das soziale Engagement nicht. Als 1994 der Völkermord an der Tutsi-Minderheit begann, organisierte er gemeinsam mit dem Chef des damaligen Kultbeisls „Cabrio“ Helmut Draxler ein Benefiz, bei dem Bisenz und viele andere Größen der Stadt auftraten. „Wir haben an einem Tag 140.000 Schilling eingenommen. Über das Krankenhaus konnten wir dringend benötigte Medikamente zum Einkaufspreis kaufen und machten so 470.000 Schilling daraus“, zieht Sierlinger zufrieden Bilanz.

