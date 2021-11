St. Pöltner Politik streitet sich um Weihnachtsmarkt

Der Christkindlmarkt am Rathausplatz wird heuer erneut nicht stattfinden. Zu unsicher ist der Stadt die Corona-Situation. Für diese Entscheidung hagelte es Kritik.

„Jetzt nimmt man unseren Familien das zweite Jahr in Folge Weihnachten weg, wie das einst der Grinch fabrizierte“, ärgert sich FPÖ-Stadtrat Klaus Otzelberger.

ÖVP: „SPÖ verdirbt jetzt schon Weihnachtsstimmung“

Die Stadt-ÖVP vermutet hinter der Absage aber andere Gründe. Zunächst schoss sie sich auf die Idee ein, der Weihnachtsmarkt könnte heuer am Domplatz stattfinden. „Zwei Monate vor dem Heiligen Abend verdirbt die SPÖ den Wirtschaftstreibenden und Marktbeschickern schon die Weihnachtsstimmung“, kritisierten VP-Wirtschaftsstadtrat Mario Burger und Klubobmann Florian Krumböck.

Als der Christkindlmarkt dann generell abgesagt wurde, vermutete die ÖVP dahinter die Absicht der SPÖ, den Eislaufplatz am Rathausplatz durchpeitschen zu wollen. „Der SPÖ bleibt jetzt nur noch die Absage als letzter Ausweg“, so Krumböck.

Die Stadt tut dies als „Unwahrheiten“ ab. Bürgermeister Matthias Stadler verspricht „attraktive winterliche Aktivitäten, bei der auch Heißgetränke nicht zu kurz kommen.“ Dem schließt sich auch die FPÖ an.

Die ÖVP will noch einen Schritt weiter gehen. Krumböck: „Die Innenstadt soll zur Weihnachtsstadt werden, in Zusammenarbeit mit der Innenstadt-Gastronomie und karitativen Einrichtungen, wie in Wien.“