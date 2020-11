Montag gegen 22 Uhr, St. Pöltner Innenstadt: Schwer bewaffnete Polizisten sind unterwegs. Die Leute sind verunsichert. Kurz zuvor, gegen 20 Uhr, hat es an mehreren Stellen in der Wiener Innenstadt einen tragischen Terroranschlag gegeben, wir hatten berichtet:

Terror-Alarm Nach Anschlag in Wien: Zwei Festnahmen in St. Pölten

Terror in Wien Anschlag forderte vier zivile Opfer - ein Täter tot

Bilanz: fünf Tote, darunter auch der mutmaßliche Attentäter, 22 Verletzte, einige davon lebensgefährlich. Der Attentäter, Österreicher mit nordmazedonischen Wurzeln, war nach einer Verurteilung wegen terroristischer Vereinigung im Dezember vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen worden.

Dienstagmorgen: Polizeikräfte stürmen eine Wohnung in der St. Pöltner Fuhrmannsgasse, eine Person wird festgenommen. Kurz darauf in der Probst-Führer-Straße der nächste Polizeizugriff. Zwei Wohnungen werden gestürmt. Spezialkräfte nehmen auch hier eine Person fest. Datenträger und Handys werden sichergestellt.

Beate Steiner Um halb sechs Uhr morgens stürmte die Polizei eine Wohnung in der Fuhrmannsgasse.

Insgesamt gab es laut Innenminister Karl Nehammer am Dienstagnachmittag im Umfeld des Täters 18 Hausdurchsuchungen in Wien und Niederösterreich. 14 Personen wurden einvernommen, Munitionsmaterial sichergestellt.

Regierungsviertel, Hauptbahnhof und Synagoge: Die Landeshauptstadt hat viele neuralgische Punkte kritischer Infrastruktur. Die Polizeipräsenz ist daher erhöht. Von einer besonderen Gefährdungslage geht man derzeit in der Stadt aber nicht aus, auch wenn noch nicht geklärt ist, ob der Verdächtige Mittäter hat.

Das soll nun, sagt Innenministeriumssprecher Harald Sörös, „durch die Erstellung eines Weg-Zeit-Diagramms“ geklärt werden. „Derzeit gibt es aber keine Sperren oder sonstige besonderen Maßnahmen für die Landeshauptstadt“, beruhigt Polizeisprecher Walter Schwarzenecker.

Betroffenheit über den Terrorakt herrscht bei den Stadtpolitikern. „Der gestrige Anschlag in Wien zeigt uns, wie wichtig ein gemeinsames Auftreten gegen alle Formen von Hass ist“, betont SP-Bürgermeister Matthias Stadler.

Vize Matthias Adl (VP) sieht den Anschlag getrieben „von Hass auf unsere Grundwerte, unser Lebensmodell und unsere Demokratie, in der alle Menschen an Rechten und Würde gleich sind“. FPÖ-Stadtrat Klaus Otzelberger dankte allen Einsatzkräften, „die ihr Leben für unsere Sicherheit einsetzen“.

Bereits am Dienstagnachmittag gab es im Kreuzungsbereich der Praterstraße mit der Kremser Landstraße einen Polizeieinsatz: Ein bislang unbekannter Täter versetzte einem St. Pöltner (25) einen Messerstich in den Rücken. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen schließt die Polizei derzeit aber eine Verbindung zu den Vorfällen in Wien aus.