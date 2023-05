„Standort St. Pölten auch künftig ein wichtiges Standbein für Voith“

Rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind derzeit am Voith-Standort in St. Pölten in den drei Konzernbereichen Hydro, Paper und Turbo beschäftigt. Bald kommen 90 weitere dazu, denn das Werk in St. Georgen wird mit Ende des Jahres geschlossen. Trotz Übernahme ist die „Stimmung der Belegschaft gedrückt“, wie Betriebsrat Werner Braun betont.

Dass es sich bei der Zusammenlegung der österreichischen Standorte St. Georgen und St. Pölten um eine regionales Vorhaben handle, betont eine Unternehmenssprecherin von Voith. Ziel sie es, die Wettbewerbsfähigkeit im Kleinwasserkraft-Segment nachhaltig zu stärken. „Der Standort in St. Pölten wird für Voith auch in Zukunft ein wichtiges Standbein darstellen“, betont die Sprecherin. Der Bereich der Großwasserkraft sei dort aktuell sehr gut ausgelastet. „Jüngste Aufträge wie der in Kruonis in Litauen unterstreichen die Bedeutung des Standortes“, heißt es von Voith.

Voith Hydro in St. Pölten ist Komplettanbieter und deckt den gesamten Lebenszyklus neuer und bestehender Wasserkraftwerke ab. Durch die Zusammenlegung werden vorhandene Ressourcen gemeinsam genutzt. Dadurch werde die Wettbewerbsfähigkeit im Kleinwasserkraft-Segment nachhaltig gestärkt.

Das Werk in St. Georgen soll verkauft werden. Erste Gespräche mit Interessentinnen und Interessenten sollen schon aufgenommen werden sein.

