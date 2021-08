Die Zahl jener, die gezahlt haben, weil sie widerrechtlich auf dem ehemaligen Billa-Parkplatz in der Kremser Landstraße geparkt haben, läppert sich. Wer auf das Privatgrundstück fährt, muss mit Post vom Anwalt samt Zahlungsaufforderung über 365 Euro rechnen – die NÖN berichtete:

Traismauer/St. Pölten 365 Euro für Parkvergehen: Pensionistin verzweifelt

Weil aktuell viele Fälle beim ÖAMTC landen, warnt nun der Leiter der Rechtsberatung in NÖ eindringlich: „Den Leuten ist oft gar nicht bewusst, wie problematisch das ist“, so Nikolaus Authried. Selbst wenn man nur kurz auf Privatgrund parke, entschuldige das nicht die Besitzstörung, erklärt er.

„Dabei braucht es nicht einmal ein Schild. Es reicht, wenn der Bereich erkennbar von der normalen Straße abgegrenzt ist.“ Selbst wenn man ins Privatgrundstück nur zum Wenden hineinfährt, könne das eine Besitzstörung sein.

ÖAMTC-Rechts berater Nikolaus Authried warnt davor, sein Auto unbedacht abzustellen. ÖAMTC/Postl

Ein vermeintlich kleiner Verstoß verursache hier in der Regel dann wesentlich höhere Kosten als eine Verkehrsstrafe wegen Falschparkens. Das müsse man den Autofahrern bewusst machen und sie dafür sensibilisieren, betont Authried. Im St. Pöltner Fall seien die in den 365 Euro enthaltenen 200 Euro Entschädigungszahlung und 50 Euro für Überwachung besonders hoch und nicht näher definiert.

Pauschal käme man bei einer Besitzstörungsklage vor Gericht so nicht durch, meint der Jurist, da im Verfahren nur entstandene Kosten begehrt werden können. Eine Möglichkeit sei, in Verhandlungen zu treten und ein Gegenangebot zu machen.

„Damit verbunden ist das Risiko, dass doch geklagt wird, wodurch zusätzlich Prozesskosten anlaufen, auch wenn das Gericht dem Besitzer letztlich weniger Geld zuspricht“, erklärt Authried. Jedenfalls empfiehlt es sich, sich vorab rechtlich beraten zu lassen.

Bei den Kosten widerspricht der Anwalt der Parkplatz-Besitzer: „Bei anderen Parkplätzen in der Stadt zahlt man weit mehr“, so Franz Amler. Für das Thema zu sensibilisieren, ist aber auch in seinem Sinne.