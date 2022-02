Auto demoliert: Angeklagter und Opfer kamen gemeinsam zu Prozess

Der 47-Jährige geriet nach Familienzwist in Rage. Dabei schlug und trat der Rumäne, der auf Verwandtschaftsbesuch in Österreich war, im Bezirk St. Pölten-Land gegen das Auto seiner Schwägerin und verletzte sich dabei selbst. Er flüchtete mit blutiger Hand und soll später seiner Verwandten am Telefon mit dem Umbringen gedroht haben.

Die Familie vertrug sich bereits vor der Verhandlung wieder und reiste gemeinsam zur Verhandlung an. Somit ist der Prozess allen Beteiligten sichtbar unangenehm. Vor dem Richter verweigern der Bruder und die Schwägerin des Angeklagten, die in Krems leben, die Aussage. Somit fällt die Anklage wegen gefährlicher Drohung weg und der 47-jährige Heißsporn wird nur wegen Sachbeschädigung zu zwei Monaten Bewährung verurteilt.

„Das ist meine Familie, ich bedauere den Vorfall zutiefst. Ich weiß nicht was mich da geritten hat“, sagt der Rumäne abschließend zum Richter.

