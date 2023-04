SPÖ St. Pölten kritisiert „FPÖ-Angriff“ auf Personal in Kindergärten

Der St. Pöltner Gemeinderat beschloss am Montag die Einrichtung von Tagesbetreuungseinrichtungen in den Kindergärten in der Wiesnergasse und der Karl-Pfeffer-Gasse. Insgesamt 25 Plätze stehen dort ab September für Kinder ab dem ersten Geburtstag zur Verfügung. Kritik kam von FPÖ-Gemeinderätin Irene Höfer. Sie begrüßte zwar den Ausbau an Kinderbetreuungsplätzen, hielt aber auch fest: „Es ist ein Fakt, dass es einen erhöhten Mangel an qualifizierten Betreuungspersonen gibt. Es kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein, auf schlecht qualifiziertes Personal zurückgreifen zu müssen.“

Dazu meldet sich nun die SPÖ St. Pölten zu Wort. „Was die Betreuer, Leiter und Pädagogen in den Kindergärten leisten, und auch in schwierigen Zeiten wie Corona geleistet haben, kann man gar nicht hoch genug schätzen“, so Bürgermeister Matthias Stadler. „Wir verwehren uns entschieden gegen jegliche despektierlichen populistischen Angriffe gegen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“ Die Betreuung der Kleinsten und echte Wahlfreiheit mit kostenloser Betreuung stünden im Mittelpunkt.

Die Gemeinderatssitzung und die Diskussion zum Thema gibt es übrigens auf Youtube zum Nachschauen. Das Thema Kinderbetreuung startet bei Stunde 4 und 2 Minuten.

