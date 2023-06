Nach geplantem Anschlag St. Pölten: VP will Sicherheitsgipfel, SP Infos über Gefährder

A m Wochenende rückte die Stadt wieder in den Fokus der überregionalen Berichterstattung. Ein St. Pöltner soll bei der Planung eines Anschlags auf die Pride in Wien involviert gewesen sein. VP fordert Sicherheitsgipfel. SP will mehr Informationen von der Exekutive über Gefährder.

Nach den Ereignissen der letzten Tage rund um die Wiener Pride meldet sich die St. Pöltner Volkspartei mit einer Forderungen die SPÖ-Stadtregierung nach einem Gipfel mit Sicherheitsbehörden und Integrationsexperten zu Wort. „Es ist unerträglich, dass St. Pölten immer wieder bei Terror-Ermittlungen zum Thema wird. Egal ob des die aktuell aufgedeckten Anschlagspläne auf die Wiener Pride, der Terroranschlag im November 2020 oder die Hausdurchsuchungen im Jahr 2017 nach der Explosion einer Pizzeria in Hollabrunn waren: Die Landeshauptstadt rückt hier immer wieder in den Fokus“, betont VP-Klubobmann Florian Krumböck. Man müsse sich dringend darüber unterhalten, wie die religiöse und gesellschaftliche Radikalisierung von jungen Menschen hintangehalten werden könne. „Es ist unerträglich, dass St. Pölten immer wieder bei Terror-Ermittlungen zum Thema wird.“ VP-Klubobmann Florian Krumböck Krumböck sagt auch klar: „Wer die Art und Weise, mit der wir unser Leben in Österreich gestalten, ablehnt, kann in unserer Gesellschaft keinen Platz haben. Wir lassen uns als Gesellschaft hart erkämpfte Rechte, gerade im Blick auf Frauen oder LGBTIQ-Personen, durch keine Form des Extremismus wieder nehmen.“ Seitens der SPÖ kontert Vizebürgermeister Harald Ludwig: „Da Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung bei der Exekutive auf Ebene der Bundesländer angesiedelt ist, macht eine kleinteilige Diskussion keinen Sinn.“ Auch Bürgermeister Matthias Stadler bekräftigt das und präzisiert: „Vor allem nicht, wenn die Täter aus mehreren Bundesländern stammen und die Tatausführung sogar Bundesländergrenzen übersteigt.“ Er verlangt aber eine laufende Informationspflicht gegenüber den Städten zu aktuellen Gefährdungspotentialen und der allgemeinen Sicherheitslage. „Derzeit passiert dies weder laufend noch im akuten Anlassfall. Dass auch in diesem Fall die Person seit Jahren bekannt gewesen sein dürfte, zeigt einmal mehr: So kann es nicht weitergehen! Diese Personen leben direkt unter uns, und wir erfahren nicht einmal davon. Wir können nicht mitwirken, wenn wir von den Informationen ausgeschlossen sind“, hält der Bürgermeister fest.