In St. Pölten: Hund aus Unfallauto befreit

Vermutlich eingeklemmte Person: So lautete die Alarmierung für die Feuerwehren St. Pölten-St. Georgen und St. Pölten-Ochsenburg am Freitag: In der Leopold-Kunschak-Straße war ein Lastwagen mit einem Auto kollidiert.

Vor Ort durften die Einsatzkräfte aber aufatmen: Weder der Lkw-Fahrer noch der Autolenker und seine Begleiterin waren eingeklemmt. Die Rettung nahm die Erstversorgung vor und brachte die Verletzen ins Universitätsklinikum St. Pölten. Die Feuerwehr befreite noch einen Hund aus dem Unfallauto. Das Tier war unversehrt.

Nach Bergung der Fahrzeuge rückten die Floriani nach rund einer Stunde wieder ein.

