Wilhelmsburger Bürgermeister trat zurück, Neuwahl am 13. Mai

Bürgermeister Rudolf Ameisbichler trat zurück. Er hat damit Fakten gesetzt vor einer Abstimmung über den von allen vier Fraktionen eingerichteten Misstrauensantrag. So manches will Rudolf Ameisbichler, der seit 33 Jahren in der Kommunalpolitik ist und zehn Jahre Bürgermeister war, noch klären. „SPÖ-Stadtparteiobmann Norbert Damböck hat die eigene Mannschaft aufgewiegelt, da er noch eine alte Rechnung mit mir als Bürgermeister zu begleichen hatte“, meint Ameisbichler.

Misstrauensantrag Wilhelmsburger Bürgermeister Ameisbichler wird abgesetzt

Seine Erklärung: 2020 sei er nach den Gemeinderatswahlen nicht auf die Forderung von Norbert Damböck eingegangen, SPÖ-Stadtrat Dalibor Drinic nicht mehr in das Team aufzunehmen, den Damböck für den Mandatsverlust verantwortlich machte. „Doch auf Wunsch von Stadtrat Peter Reitzner, den ich als meinen Nachfolger vorgeschlagen hatte, kam Damböck wieder in den Gemeinderat.“ Denn Reitzner habe jemand mit politischer Erfahrung gebraucht. Bereits damals hätten Damböck und Reitzner dann Vorsorge getroffen, wie man ihn als Bürgermeister stürzen könnte, meint Ameisbichler.

Zum Laufen-Areal sagt Ameisbichler: „Anbote konnten noch eingereicht werden, aber wir hatten keine Chance, die fast zweistellige Millionensumme aus eigener Kraft aufzubringen. Darum war der Vorschlag von VP-Stadtrat Florian Hink und Damböck, eine ausgelagerte Gesellschaft zu gründen, in der beide Geschäftsführer sind. Das wurde von mir abgelehnt.“

SPÖ-Stadtrat Damböck weist Anschuldigungen schärfstens zurück

„Leider scheint es dem aus dem Amt gehenden Bürgermeister nur noch darum zu gehen, möglich großen Schaden anzurichten“, weist SPÖ-Stadtrat Norbert Damböck die Anschuldigungen schärfstens zurück. „Diese Worte entsprechen weder der Art, wie ich denke, noch, wie ich spreche. Wir möchten als SPÖ klarstellen, dass es uns wichtig ist, endlich wieder konstruktiv für Wilhelmsburg zu arbeiten.“ Das aktuelle Vorgehen sei ein Schritt, um die Arbeit für die Stadt in den Mittelpunkt zu stellen.

Der Nachfolger von Rudolf Ameisbichler wird am Samstag, 13. Mai, gewählt. Die Gemeinderatssitzung ist ab 8 Uhr im Haus der Musik anberaumt.

Rudolf Ameisbichler bleibt freier Mandatar. „Ich werde die Entwicklung des Laufen-Projektes verfolgen. Die Wilhelmsburger SPÖ ist nicht mehr meine politische Heimat, doch die Interessen der Bevölkerung bleiben mir wichtig.“

