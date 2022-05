Das Volksfest ist im Juni wieder zurück in St. Pölten

Werbung

Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause geht es Anfang Juni wieder rund auf dem Freigelände des VAZ. Riesenrad, Autodrom und Gruselbahn erwarten das Publikum. Aber auch Gastronomie und Musik haben ihren Platz.

Die Planungen für das Volksfest laufen auf Hochtouren. „Durch die kurze Vorlaufzeit ist dies aber nicht so einfach wie vor der Pandemie“, sagt Thomas Baumgartner, Projektleiter des Volksfestes. Fast alle Schaustellen und regionalen Gastronomen seien wieder an Bord. Neu in diesem Jahr sind zwei Ruhetag, am Dienstag und Mittwoch.

Natürlich darf neben der Gastronomie auch die Musik mit der Bühne im Bacchushain nicht fehlen. Dort werden sich dieses Jahr wieder regionale Musikgruppen präsentieren können. Auch Bürgermeister Matthias Stadler ist bereits in Vorfreude auf das Volksfest von 3. bis zum 13. Juni: „Ich freue mich, dass es nach zweijähriger Pause wieder ein Volksfest in St. Pölten gibt.“

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.