Lob und Tadel für St. Pöltens Klima-Rahmenstrategie

Schon in der Vorwoche präsentierte die Stadt mit Expertinnen und Experten die Grundzüge der Klima-Rahmenstrategie, bei der Gemeinderatssitzung wurde sie den Bürgervertreterinnen und -vertretern vorgestellt.

Die Klima-Rahmenstrategie ist mittlerweile über die Webseite der Stadt abrufbar. Es ist ein Instrument für die Stadt, das wesentliche Maßnahmen und erste Schritte für fünf sektorale Bereiche (Governance; Energie, Gebäude und Wärme; Mobilität; Stadtplanung; Kommunikation, Bewusstseinsbildung und Beteiligung) beschreibt.

Darin heißt es etwa, dass in der Stadt zwar schon „beachtliche CO 2 -Einsparungen erreicht wurden durch Verbesserungen im öffentlichen Verkehr oder den Ausbau des Fernwärme- und Kältenetzes“, aber sie immer noch eine Beginner-Stadt sei. Es müssen Berechnungen vereinheitlicht und fehlende Daten erhoben werden.

Dafür gibt es Kritik von den Grünen. „Bis heute gibt es keine ausreichende Datengrundlage“, sagt Stadträtin Christina Engel-Unterberger und kritisiert, dass die „Strategie hinter den Erwartungen zurückbleibt“, bekräftigt aber auch, dass die Grünen-Fraktion ihren Teil zur Weiterentwicklung beitragen möchte. So hebt Grünen-Gemeinderat Paul Purgina vor allem die Problematik der Bodenversiegelung hervor: „Es muss mehr in Richtung des vertikalen Betriebsbaus gehen.“

Auch die ÖVP bekennt sich zur Mitarbeit am Klimaschutzprogramm. „Wir wollen unseren Fokus auf bessere Mobilitätsangebote legen, treten für mehr Grün statt Grau im Stadtbild ein und wollen die Stadt-Häuser zu Sonnenkraftwerken machen“, sagt VP-Klubobmann Florian Krumböck, der dabei auf das geplante Regio-S-Bahn-System anspielt und den Ausbau des nextbike-Systems und die Bus-Anbindungen in die Region fordert. „Ein Leben ohne Auto muss möglich sein“, so Krumböck.

Bürgermeister Matthias Stadler hebt hervor, dass es schwierig sein werde, das Paket zu verkaufen, und es viel Diskussionsbedarf geben werde.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.