St. Pöltner Burger King sperrt wieder auf

Ende April musste die Burger-King-Filiale in St. Pölten ihre Tore zusperren. Die Betriebsanlagengenehmigung war plötzlich weg. Diese war nach einer Beschwerde, die Anrainer im Februar 2019 eingebracht hatten, befristet gewesen. Jetzt hat das Landesverwaltungsgericht entschieden. Burger-King-Betreiber TQSR meldet: "Die Beschwerden wurden zur Gänze abgewiesen."

Am Mittwoch fällte das Landesverwaltungsgericht die Entscheidung, schon am Donnerstag hob der Magistrat die Sperre der Betriebsanlagen wieder auf. "Unser Team arbeitet mit großer Vorfreude daran, sämtliche Maßnahmen für die Wiedereröffnung einzuleiten", so Unternehmenssprecher Jan Küster. Ab Dienstag, 19. Juli, um 11.30 Uhr landen wieder Whopper auf dem Grill.

"Einziger Wermutstropfen: Durch die außergewöhnlich lange Betriebsunterbrechung haben uns einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inzwischen verlassen. Wir arbeiten bereits mit Hochdruck daran unser Team wieder zu vergrößern", so Küster. Rund 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden aktuell gesucht. In der Zwischenzeit müssen die Gäste mit verkürzten Öffnungszeiten von Montag bis Sonntag 11.30 bis 20 Uhr auskommen.

