„Bin stolz auf mich“: St. Pöltner FSJ-Trio im Interview

Werbung

Ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) kann ganz unterschiedlich ausschauen. Natascha Helmreich (19) aus Windpassing arbeitet im Pflege- und Betreuungszentrum St. Pölten, Marie Haslinger (18) aus Herzogenburg im Frauenwohnheim der Emmaus-Gemeinschaft und Marie Vopava (19) macht ein FSJ im Landestheater – das damit die erste kulturelle Einrichtung in Österreich ist, die so etwas ermöglicht. Sie erzählen über ihre Erfahrungen, was sie eint, unterscheidet, und was bleiben wird.

NÖN: Wie sind Sie zum FSJ gekommen?

Frauen mit psychischen Problemen und wohnungslose Frauen finden bei der Emmaus Hilfe. Marie Haslinger unterstützt, wo sie kann. Foto: Foto Maria Prchal

Marie Haslinger: Das ist mein Orientierungsjahr zwischen Matura und Studium, weil ich nicht genau gewusst habe, was ich nachher machen will, und ich die Zeit sinnvoll verbringen wollte.

Natascha Helmreich: Nach der Schule war ich mir nicht sicher, ob ich jetzt arbeiten will oder studieren. Meine Schwester hat das Jahr davor das FSJ gemacht und sie hat da sehr viele positive Erfahrungen gesammelt und deswegen hab ich das als Option für mich gesehen.

Marie Vopava: Früher wollte ich eher etwas im Ausland machen. Aber durch Covid und viele andere Sachen habe ich mir überlegt, ich möchte jetzt nicht weg. Es war schon während meiner Schulzeit im Purkersdorfer Gym klar, dass ich einmal in den sozialen Bereich möchte, aber ich war auch immer sehr kulturinteressiert. Und wie oft hat man die Möglichkeit, in einem großen Theater zu arbeiten?

„Ich hatte nicht viele Erwartungen, ich war immer offen für alles.“ Natascha Helmreich

Wie war der erste Arbeitstag?

Haslinger : Ich war so nervös und aufgeregt, weil es etwas komplett Neues war. Ich habe keine Ahnung gehabt, was auf mich zukommt. Ich habe einfach gehofft, dass es mir gefällt.

Natascha Helmreich arbeitet in ihrem Freiwilligen Sozialen Jahr eine Woche im Hospiz im Haus an der Traisen und eine in der Tagesbetreuung. Foto: Maria Prchal

Helmreich : Am ersten Tag war ich schon so gespannt darauf, was mich erwarten würde. Ich hatte nicht viele Erwartungen, ich war immer offen für alles. Und dann war ich ein bisschen überrascht von mir, dass ich diesen Umgang mit den Menschen so gelernt habe.

Vopava : Der erste Arbeitstag war eigentlich noch ganz entspannt. Ich wusste, dass es mir gefallen würde, das wusste ich von Anfang an. Aber dass es mir so gefallen würde, das wusste ich vorher auch nicht.

Wie sieht Ihr Arbeitstag aus?

Haslinger: Jeden Tag in der Früh Reinigungsarbeiten, aber das ist schnell erledigt. Am Vormittag gehen wir nach der Pause mit den Gästen spazieren oder spielen Spiele. Am Nachmittag bin ich beim Küchenputzen dabei und helfe den Gästen beim Putzen. Das sind Frauen mit psychischen Problemen, die können das nicht immer alleine. Und am Freitag muss ich immer kochen. Am Anfang war ich davon überhaupt nicht begeistert, aber mittlerweile bin ich froh, dass ich das machen darf. Ich bin schon stolz auf mich, weil ich manche Sachen schon richtig gut schaffe.

Helmreich: Ich arbeite eine Woche in der Tagesbetreuung und eine im Hospiz. Ich mache hauswirtschaftliche Tätigkeiten wie Essenholen, Frühstückmachen, Putzen. Aber ich führe auch Gespräche, spiele oder gehe mit den Personen in den Garten hinaus.

Vopava: Ich bin in der Theatervermittlung und Pädagogik. Ich helfe bei Workshops, dann machen wir Projekte mit Schulklassen oder Schnupperkurse mit Kleinkindern. Ich helfe da bei der Vorbereitung und assistiere, weil es ist ganz schön viel Arbeit dahinter. Und ich bin auch in der Theatervermittlung. Ich rufe oft Leute durch, schreibe mit Lehrerinnen. Also es ist jeder Tag ganz anders.

„ich könnte hier wirklich noch so viel länger bleiben.“ Marie Vopava

Wie gehen Sie mit Herausforderungen um?

Haslinger: Ich bin sehr resistent und trenne Arbeit von zu Hause. Außerdem sind alle im Team voll lieb, wenn ich irgendwas brauche, kann ich kommen.

Helmreich: Eigentlich komme ich gut zurecht. Man muss im Hospiz halt damit klarkommen, dass die Menschen in der letzten Phase ihres Lebens sind. Es gibt schon einen speziellen Fall, der mir in Erinnerung bleiben wird. Es sind halt meistens sehr alte Menschen, aber eine 30-jährige Frau mit Kind, das ist mir schon sehr zu Herzen gegangen. Was mir vorher fremd war, ist auch, dass sich Angehörige bei noch lebenden Menschen verabschieden.

Das Landestheater ist die erste Kulturinstitution, die ein FSJ anbietet. Und Marie Vopava damit die erste Person, die eines absolviert. Foto: Maria Prchal

Vopava: Für mich war die größte Herausforderung Corona und dass das FSJ vor mir noch niemand in einer Kultureinrichtung gemacht hat. Aber das ist dann ja zukünftig anders.

Wie geht es jetzt weiter? Was nehmen Sie sich mit ?

Haslinger: Ich möchte Technische Physik oder Bioressourcenmanagement studieren. Vorher habe ich mir schon gedacht, Soziale Arbeit würde zur Auswahl stehen. Aber durch das FSJ bin ich draufgekommen: Nein, es ist total spannend, aber ich möchte es nicht mein Leben lang machen. Auf der einen Seite ist es cool, dass ich ein neues Kapitel aufschlagen kann. Auf der anderen Seite ist es traurig, dass es endet. Ich habe jetzt sieben Monate mit den Frauen hier verbracht, da baut man eine Beziehung auf.

Helmreich: Einerseits bin ich traurig, aber andererseits freue ich mich schon auf den neuen Abschnitt. Und viele Personen werde ich vermissen. Ich war vorher an der Modeschule in Krems und werde dort die Meisterklasse machen.

Vopava: Ich möchte Hebamme werden oder Gesundheits- und Krankenpflege studieren. Aber ich könnte hier wirklich noch so viel länger bleiben.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.