Modernes Weischinger Feuerwehrhaus bekam Segen

Der Umbau des aus dem Jahr 1949 stammenden Feuerwehr-Hauses in Weisching fand einen feierlichen Abschluss. Damit haben nicht nur die 40 Mitglieder der Wehr, sondern auch das im September 2021 in den Dienst gestellte Hilfeleistungsfahrzeug und eine neue Tragkraftspritze eine moderne Unterkunft gefunden. Von den budgetierten Kosten von 200.000 Euro brachten die Kameraden 60.000 Euro an Eigenleistung auf.

Die Segnung von Haus und Gerät nahm Pfarrer Kingsley Uzor vor. „Patin für das Fahrzeug ist Silvia Vogl, für die Spritze übernahm meine Frau Evelyne die Patenschaft. Franz Kickinger erhielt die Verdienstmedaille 3. Klasse in Bronze und das Verdienstzeichen 3. Klasse in Bronze“, so Kommandant Christian Pawaronschütz, der ebenfalls mit dem Verdienstzeichen 3. Klasse in Bronze geehrt wurde.

