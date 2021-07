Seinen Beitrag zu einer besseren Welt möchte der St. Pöltner Philipp Marouschek mit besonderer Mode aus nachhaltigen Materialien leisten. Unter dem Motto „One World. One Planet. It’s all about Y/O/U!“ gründete der promovierte Jurist gemeinsam mit dem Unternehmer Wilfried Maierhofer vor fast zehn Jahren das Label Y/O/U, das jetzt mit einer neuen Kollektion auch für Herren durchstartet.

Gefertigt sind die schicken Hosen in der Region, aus ökologisch produzierten Stoffen, die aus heimischem Hanf, Leinen und Wolle in Oberösterreich gewebt werden. „Die Jeans sind weich und sehr angenehm zu tragen“, bekräftigt Marouschek, den eine Hautallergie auf die Idee zur eigenen Bio-Hosenproduktion brachte.

Die nachhaltig produzierten Modeteile aus Österreich sind mittlerweile in ganz Europa gefragt und über den Online-Shop www.youpster.com erhältlich.