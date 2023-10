Schulmilch-Becher bleiben im Kreislauf

An die 80 Schulen und Kindergärten in den Bezirken St. Pölten, Lilienfeld und Melk beliefern die Hoflieferanten mit Schulmilch. Dabei schauen sie oft über den Tellerrand. Vor einigen Jahren begannen sie, neben ihren Joghurts, die mit regionalen Früchten aus Niederösterreich hergestellt werden, als erste Schulmilch-Bauern Österreichs, den Trinkkakao mit Fairtrade-Kakao zu produzieren. „Mit der neuesten Investition legen wir großen Wert auf den Bereich Umweltschutz und Nachhaltigkeit“, so Geschäftsführer Johannes Bertl.

Das selbst gestecktes Ziel: Die Umwelt vor zu viel Einweg-Plastikmüll schützen und dem bereits verwendeten Plastik einen Wert geben. „Darum füllen wir jetzt alle Schulmilchgetränke in Becher aus einem speziellen Plastik.“ Dank dieses rPET werden aus den benutzten Bechern wieder neue Lebensmittelbecher, statt dass in einer Verbrennungsanlage landen. „In diesem Fall werden daraus genau dieselben Schulmilchbecher produziert“, erklärt Bertl. „So wird kein neues Erdöl gebraucht und pro Jahr werden zirka 3.500 Liter Erdöl gespart.“

Was vorher als Müll in der Verbrennungsanlage landete, werde jetzt zum hochwertigen Rohstoff, der unendlich zum Einsatz kommt. Die zirka 3.000 verwendeten Schulmilchbecher werden von den Kindern gesammelt, von den Hoflieferanten abgeholt und dann von der Firma PetMan gewaschen und zu Granulat. Dieses verarbeitet die Firma Greiner wieder zu Bechern, die dann wieder ihren Weg zu den Hoflieferanten zurückfinden. Die Investition wurde von der Leader-Region Mostviertel-Mitte möglich gemacht und mehrfach ausgezeichnet.

Bürgermeister Peter Reitzner dankte Johannes Bertl für das gelungene Projekt: „Wir sind froh als Gemeinde, so etwas zu haben.“ Vizebürgermeisterin Sabine Hippmann betonte: „Der Kreislauf hat sich somit geschlossen, da Abfall vermieden wird.“ Leader-Region-Obmann Anton Gonaus stellte fest: „Die Umsetzung dieses Projektes war eine, die besonders viel Freude machte.“