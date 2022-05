Umweltpreis für junge Helden aus St. Pöltens Schulen

Vollbild

Die 4a und 4b der Öko-MS Pottenbrunn bekamen eine Kraftwerksführung in eine EVN-Anlage, Naturvermittlung im Museum NÖ und Schulmilch. In der Kategorie 4. bis 6. Schulstufe holte sich die Theodor-Körner-Musik-Mittelschule einen Ausflug in den Naturpark Purkersdorf, gesponsert von der Sparkasse NÖ Mitte West, sowie vier Wochen Schulmilch der Hoflieferanten. Der Anerkennungspreis ging an die Klassen 1a/1b und 2a/2b der Öko-Mittelschule Pottenbrunn Der Anerkennungspreis ging an die Klassen 1a/1b und 2a/2b der Öko-Mittelschule Pottenbrunn Der Anerkennungspreis ging an die Mary Ward Privatvolksschule und Mittelschule St. Georgen Der 1. Preis ging an die Theodor Körner Musik Mittelschule Der 3. Preis ging an die Körner 1 Der 1. Preis ging an die 4a und 4b der Öko Mittelschule Pottenbrunn Der 2. Preis ging an die Otto Glöckel Volksschule Der 1. Preis ging an die Theodor Körner Musik Mittelschule

