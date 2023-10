Böheimkirchner Umweltpreis erstmals vergeben

Hochkarätige Referenten informierten die Besucherinnen und Besucher des Obstbaumtages über Sortenbestimmung und Nachzüchtungen, aber auch über Pflanzung, den richtigen Schnitt und die Ernte. „Obstbäume sind wertvoller Lebensraum für Bienen, Vögel und andere Tiere. Alte Sorten sind wesentlich für die Erhaltung der Artenvielfalt. Dazu gibt es neue Erkenntnisse, welche Bäume mit dem Klimastress gut zurechtkommen“, berichtet Umweltgemeinderätin Maggie Dorn-Hayden.

Umweltpreis geht an Floristin

Im Rahmen des Obstbaumtages wurde erstmals auch der Umweltpreis der Marktgemeinde Böheimkirchen vergeben. Die mit 50 Böro (500 Euro) dotierte Auszeichnung ging einstimmig an die Weischinger Floristin Michaela Marold. Sie hat sich vor fünf Jahren selbstständig gemacht und betreibt einen kleinen Selbstbedienungsladen. Blumen vom eigenen Feld verarbeitet Marold zu Gestecken, Gebinden und Sträußen. „Ich lebe Nachhaltigkeit und liebe die Natur. So kann ich auf individuelle Wünsche der Kunden eingehen. Ich besitze kein Auto und erledige alle Wege umweltbewusst mit dem Rad oder Lastenrad“, so die stolze Preisträgerin.