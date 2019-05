„In Zeiten, in denen viele Leute und Regierungen Maßnahmen gegen Plastikmüll setzen, finde ich es doch sehr schade, dass in der NV-Arena immer noch Einweg-Becher verwendet werden“, ärgerte sich Grün-Gemeinderat Markus Hippmann nach dem Heimspiel gegen Red Bull Salzburg. Der Mandatar dürfte jedoch auf der „falschen“ Tribüne gesessen sein. Denn auf der West- und Südtribüne hatte der SKN mit dem Heimspiel gegen den WAC Anfang April einen Testlauf mit Mehrweg-Bechern gestartet, der bis zum Saisonende dauert. „Die bisherigen Rückmeldungen von den Besuchern sind grundsätzlich positiv“, so SKN-Sprecher Tobias Weber.

Nach dem letzten Spiel werde evaluiert, ob die Einführung in der gesamten NV-Arena sinnvoll und logistisch wie technisch umsetzbar ist. „Man muss auch den erhöhten Wasserverbrauch und die Waschthematik berücksichtigen“, gibt Weber zu bedenken. Für den SKN als kleinerer Verein der Bundesliga sei auch die wirtschaftliche Komponente ein wichtiger Faktor.

Hippmann zeigt sich damit zufrieden: „Es freut mich, dass bereits erste Schritte in diese Richtung gesetzt werden.“