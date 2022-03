Alles „BoWidL“ in Böheimkirchens Mittelschule

Gesundheit, Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und Klimaschutz stehen im Mittelpunkt des Projekts „BodenWissen durch Lernen“ (BoWidL), das gemeinsam mit der BOKU Wien als Naturwissenschaftsschwerpunkt der dritten Klassen der Mittelschule umgesetzt wird.

Geleitet wird BoWidL von Carmen Zuzzi. „Wir wollen die Schüler an wissenschaftliches Arbeiten heranführen und Bodenwissen durch praxisnahes Arbeiten näherbringen. So betreiben wir eine Vier-Felder-Wirtschaft, bei der wir saisonale Pflanzen unter Berücksichtigung der Fruchtfolge anpflanzen“, erklärt Zuzzi, die neben Biologie auch Deutsch unterrichtet. Das selbst angebaute Gemüse wird im Rahmen des Unterrichts verkocht.

Wohnwagen als Stützpunkt renoviert

Bei einem Schulbewerb wurde ein neues Logo für das Projekt gesucht, das den im Februar renovierten Wohnwagen zieren wird. „Er dient am 100 Quadratmeter großen Feld im ,Gartl‘ von Marlene Jedlicka-Kliment als Stützpunkt für die 41 Jungforscher, die in drei Gruppen arbeiten“, so die Lehrerin. Die Auswertung der Daten wird von Angelika Hromatka von der BOKU professionell begleitet.

BoWidL soll im kommenden Schuljahr zu einem allgemeinen Schwerpunkt werden. Volle Unterstützung kommt von Schulleiter Gottfried Lammerhuber. „Gratulation an die Kollegin und die Schüler, die hier ein tolles Projekt gestartet haben. Wissen über den Boden und unsere Nahrung sind an einer Gesunden Schule besonders wichtig“, so Lammerhuber. Gesucht werden übrigens noch Sponsoren, etwa für Gartengeräte. Sie können sich bei der Schule melden.

