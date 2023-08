Ex-„Hirschenstuben“-Chef Josef Otzelberger verstorben

61 Jahre lang arbeitete Josef Otzelberger in der Gastronomie, begonnen als Lehrling. Ab den 70er-Jahren arbeitete er als Restaurantleiter im Forum-Kaufhaus und 1998 übernahm er „Otzi's Hirschenstube“ in der Fuhrmannsgasse. Erst im Jänner 2023 verabschiedete er sich von dem Traditionsgasthaus, in das er 25 Jahre seines Lebens gesteckt hatte.

Otzelberger war einer der letzten Traditionswirte in St. Pölten. Sein Gasthaus lockte Publikum aus der gesamten Gesellschaft an. Vom Landeshauptmann bis zur Müllabfuhr speisten die Leute dort sehr gerne.

Besonders bekannt war er für die Stammtische und Schnapserrunden, die in der „Hirschenstube“ stattfanden. Und dafür, dass er für beinahe jeden Spaß zu haben war.

Josef Otzelberger wird am 17. August um 10.30 Uhr in der Millenniumskirche Stattersdorf verabschiedet. Alle seine ehemaligen Freunde und Gäste sind eingeladen.