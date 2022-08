Legende im St. Pöltner Löwenkeller: NÖs erster DJ verstorben

DJ-Legende Günther Kremsner ist nicht mehr. Nach langer schwerer Krankheit ist er im 77. Lebensjahr ruhig entschlafen.

„Er liebte die Musik. Er war sehr liebevoll, humorvoll, hatte immer ein Ohr für alle und half uns, so gut er konnte. Für mich war er der beste Papa auf der ganzen Welt“, betont Tochter Kerstin Kremsner.

1968 wurde Kremsner DJ im Löwenkeller in St. Pölten und damit der erste in NÖ. Dort lernte er Gattin Valerie kennen und blieb noch bis Mai 1983. Die beiden haben noch drei Kinder, eine Tochter starb vor vier Jahren an Krebs, zwölf Enkel und vier Urenkel.

Kremsner reiste gern mit seiner Gattin Valerie. „Leider erkrankte sie. Mein Vater hat sich fürsorglich um sie gekümmert. Er schaute immer zuerst auf die anderen“, sagt seine Tochter. Sein Gesundheitszustand wurde jedoch immer schlechter, bis er am 2. August starb. „Ich bin froh und dankbar, dass ich ihn als Papa haben durfte. Ohne ihn ist ein großes Loch in unseren Herzen“, so die Tochter.

Laufbahn mit vielen Wendungen

„Als kleiner Bub habe ich vor der Wiener Urania schon mit einem Grammophon kostenlos Musik gemacht“, berichtete der zugewanderte Stattersdorfer noch selbst vor elf Jahren im NÖN-Porträt von Franz Inreiter. In der Schule ein lieber Lausbub, brachte es Günther Kremsner als Roter Falke bis zum Gruppenleiter, in der Schlosserei Gamsjäger zum geachteten Gesellen und bei den Fliegern in Hörsching in die Hubschrauberstaffel.

Vom Löwenkeller hatte ihn Helmut Gschmeidler in dessen Klug-Schallplattenabteilung geholt. Verkaufserfolge hatten den Konsum auf den „Plattenprofi“ aufmerksam gemacht. Er wurde Chef der Schallplattenabteilung im Konsum-Großmarkt, später auch Betriebsratsobmann, mit Gattin Valerie als Sekretärin, bis zum bitteren Ende des Konsums 1995. Seine berufliche Karriere endete als Angestellter der NÖGKK im Jahr 2000.

