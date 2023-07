Ex-Anwalt im Clinch mit Polizei im St. Pöltner Rathaus

Rund ging es wohl Anfang Februar im St. Pöltner Magistrat, nachdem ein Ex-Anwalt zum wiederholten Male im Rathaus erschienen war. Er verlangte Akteneinsicht und wollte zum Bürgermeister vorgelassen werden. Magistratsbedienstete verständigten die Polizei. Die Polizisten wollten den 68-Jährigen zur Inspektion bringen, da er zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war. Der Jurist widersetzte sich, rempelte einen jungen Beamten an. Zudem soll er, als er mit dem rechten Arm „ausgeschlagen“ hat, einen Polizisten im Brustbereich getroffen haben. Er wurde daraufhin festgenommen.

Nicht weniger turbulent war jetzt seine Verhandlung wegen Nötigung, Körperverletzung und Widerstands gegen die Staatsgewalt am Wiener Landesgericht. Dort saß der ehemalige Rechtsanwalt auch wegen zweier Vorfälle in den Kanzleien seiner Erwachsenenvertreter. Diese bekam er beigestellt, weil die Behörden zur Überzeugung gelangt waren, dass er nicht mehr in der Lage ist, seine rechtlichen und finanziellen Angelegenheiten alleine zu besorgen. Seither taucht der 68-Jährige regelmäßig bei seinen beiden Erwachsenenvertretern auf und verlangt Akteneinsicht in Akten, die es nicht gibt, oder die Auszahlung von Geld, das er bereits erhalten hat. Anfang 2021 war er mit Gewalt in die Kanzlei des einen Vertreters gelangt, indem er die Tür gegen den Widerstand einer Sekretärin aufdrückte. Vor der Kanzlei des anderen Vertreters rangelte er Ende 2021 mit einer Angestellten, die ihm den Weg Richtung Büro versperrte. Am Ende habe der wütende Mann ihren Arm gegen ein gusseisernes Tor geschlagen, schildert sie.

Angeklagter: „Polizisten haben mich angesprungen und niedergemacht.“

„Das ist glatt erfunden. Diese Aktivität hat es nicht gegeben", kommentierte der Angeklagte die polizeilichen Behauptungen zum Vorfall in St. Pölten. Vielmehr seien ihn die Beamten „von hinten angesprungen“ und hätten ihn „niedergemacht. Man hat Angst gehabt, dass ich politisch aktiv bin. Es war ja Wahlkampf in Niederösterreich.“ Wenig später flog er auch aus der Verhandlung am Wiener Landesgericht.

Nachdem der in U-Haft befindliche Angeklagte bereits erst mit erheblicher Verspätung vorgeführt werden konnte, weil er noch Zeit benötigte, „um sich fesch zu machen“, polterte er im Gerichtssaal. Einer jungen Medienvertreterin wollte er verbieten zu berichten, seinen Rechtsvertreter bezeichnete er als „unfähigen Anwalt“ und sich selbst erklärte er für nicht verhandlungsfähig. Die rechtlichen Erläuterungen des Richters unterbrach der Angeklagte mehrfach: „Ich verstehe Sie nicht, Herr Rat! Mir ist mein Hörgerät gestohlen worden.“ Nach kurzer Zeit wurde der 68-Jährige daher wegen wiederholtem ungebührlichem Verhalten vom Verfahren ausgeschlossen.

Gutachten bescheinigt Zurechnungsfähigkeit

Der Verlauf der Verhandlung und das Verhalten des 68-Jährigen während und nach der Urteilsverkündung, zu der er wieder in den Saal durfte, legten Zweifel an seiner Zurechnungsfähigkeit nahe. Die Justiz hatte im Vorfeld die Schuldfähigkeit mit der Einholung eines psychiatrischen Gutachtens klären lassen. Der Sachverständige kam zum Schluss, dass beim 68-Jährigen zu sämtlichen Tatzeitpunkten Zurechnungsfähigkeit gegeben war. Lediglich die Dispositionsfähigkeit sei „ein wenig herabgesetzt“.

Richter Markus Müller verurteilt den Juristen im Sinn der Anklage zu einem Jahr Haft, wobei die Strafe bedingt nachgesehen wird. Während der Verkündung und Begründung bescheinigte der 68-Jährige seinem Rechtsbeistand noch ein Mal „Unfähigkeit“ und dem Richter, eine „glatt rechtswidrige Verhandlung" geführt zu haben. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, der pensionierte Anwalt legte „Nichtigkeitsbeschwerde, Berufung, alles, was geht“ ein.