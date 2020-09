Nach Feiern ist der Nachtgastronomie bereits seit Mitte März nicht mehr zumute. Wegen Partyschreck Corona steht nahezu die ganze Branche still, auch das LaBoom in St. Pölten. Am 26. September will Disco-Chef Andreas Brandstetter jetzt öffnen, unter Einhaltung aller gesetzlichen Corona-Regeln, wie er betont. Vorausgesetzt, die Regeln bleiben so, wie sie jetzt sind, ist eine Öffnung bis ein Uhr morgens angedacht.

NOEN

Seit einem halben Jahr sind das LaBoom und auch sein Till Eulenspiegel in Neulengbach geschlossen. Die Mitarbeiter befinden sich entweder in Kurzarbeit oder sind beim AMS angemeldet. „Wenn es im Winter keine Öffnung für die Nachtgastronomie geben sollte, sehe ich die gesamte Branche im Sterben“, bringt es Brandstetter auf den Punkt. Den meisten Umsatz erwirtschaften die Nachtbetriebe laut Brandstetter im Winter und Frühling. „Damit rettet man sich über den Sommer“, erklärt Brandstetter. An einem europaweiten Konzept für die Öffnung der Après-Ski-Bars im Winter werde bereits gearbeitet, für die Nachtgastronomie gebe es Anfang September immer noch kein Konzept von der Regierung, ärgert sich Brandstetter.

Er selbst habe bereits ein Konzept für das LaBoom in der Schublade: geregelte Öffnung, Fieberchecks beim Eingang, Protokollierung der Gäste mit Namen und Handynummer, und kein Tanzen.

Besonders wütend wird er, wenn er Bilder von Partys am Wiener Donaukanal sieht: „Dort wird nicht hingeschaut, wenn 7.000 Leute Party machen. Nur wir dürfen nicht aufmachen.“