Auch St. Pöltens Partyszene startet durch

„Boah, das ist so arg, wir müssen da jetzt wirklich keine Maske tragen“, so hätten die meisten Warehouse-Gäste reagiert, als sie nach langer Zeit endlich wieder in den Club kamen, erzählt Clubmanager Steve Ponta.

„Man merkt, der Wille zum Fortgehen ist wieder da“

So wie das LaBoom war die Location am Eröffnungswochenende voll. „Man merkt, der Wille zum Fortgehen ist wieder da“, sagt LaBoom-Chef Andreas Brandstetter. Ponta stimmt zu: „Die Leute sind zwei Jahre mit Maßnahmen bombardiert worden. Jetzt können sie wieder wertschätzen, was bisher selbstverständlich war.“

Vor allem nächstes Wochenende für die 90er-Party erwartet sich Ponta ein volles Haus. Denn zur Eröffnung habe es noch viele Überschneidungen mit anderen Events gegeben. Auch im LaBoom sind die VIP-Bereiche für die nächsten Wochen gut gebucht.

Nächsten Freitag gibt es erstmals eine Party ab 16 Jahren, für die sich Brandstetter viele Gäste erwartet, die noch nie im LaBoom waren.

Im Warehouse laufen neben vielen Events durch alle Jahrzehnte und Genres ebenfalls die Schüler-Veranstaltungen wieder an. Außerdem möchte Ponta die „X-Mas Session“ am 25. Mai nachholen.

Nun trübt die Ukraine-Krise die Stimmung

Julia Zauchinger, Leiterin des Streetwork St. Pölten, Böheimkirchen und Eichgraben, sieht die Freude aufs Fortgehen bei manchen aber getrübt durch die Ukraine-Krise: „Darf ich mich gerade freuen? Darf es mir jetzt gerade gut gehen, wenn es denen dort nicht gut geht?“, seien Gedanken der jungen Menschen.

Dem stimmt Michael Hogl, Leiter des Jugendzentrums Steppenwolf, zu. „Für manche war das schon so ein ‚Freedom Day‘. Aber jetzt ist diese Stimmung gekippt in die nächste Angststimmung.“ So groß die Freude auf die neue Freiheit auch sei, es hänge trotzdem der Konflikt wie eine Gewitterwolke darüber.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden