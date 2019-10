Stadtmuseum mit NOEDOK, das Museum im Hof mit der Geschichte der Arbeiterbewegung, das Diözesanmuseum, das Museum Niederösterreich und die ehemalige Synagoge beteiligten sich an der Langen Nacht der Museen. Die vielfältigen Ausstellungen boten ein buntes Programm für Groß und Klein. Im Haus der Natur wurde Mikroskopiert bis in die frühen Morgenstunden, das Diözesanmuseum zeigte seine Schätze, in der ehemaligen Synagoge wurde musiziert, das Arbeitermuseum präsentierte die Geschichte der Arbeiterbewegung und im NOEDOK standen Künstler den Besuchern Rede und Antwort.

Die NÖN war mit dabei und begab sich auf die Spuren der städtischen Museen.