Lämmchen-Glück zu Ostern im St. Pöltner Hammerpark

Drei Kamerunschaf-Babys zaubern den großen und kleinen Besucherinnen und Besuchern des Hammerparks derzeit ein Lächeln auf die Lippen. Am 25. März kam Steffi auf die Welt, am 30. März Nicole und heute, am 6. April, das kleine Geschwisterchen. Das Geschlecht ist derzeit noch nicht erkennbar.

Zurzeit leben im Hammerpark insgesamt elf Kamerunschafe, die besonders anspruchslos und widerstandsfähig sind. Böcke erkennt man an ihren sichelförmigen Hörnern und ihrer Mähne an Hals, Nacken und Brust. Kamerunschafe sind bereits im Alter von etwa vier bis fünf Monaten geschlechtsreif. Die Geburt vollzieht sich fast ausnahmslos ohne fremde Hilfe recht problemlos. Sie haben eine Lebenserwartung von zehn bis zwölf Jahren.

Füttern nur mit Futter aus dem Automaten

Es ist wichtig, den Schafen und anderen Tieren kein Fremdfutter zu geben. „Sie bekommen genug Futter. Wenn man die Schafe füttern will, gibt es Futter aus den Automaten“, heißt es von der Stadt. Das Futter gibt es für 50 Cent pro Portion.

